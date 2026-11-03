480.000 Tonnen Graphitbedarf bis 2030: Warum Europas Rohstoffpartnerschaft mit Kanada für Focus Graphite zählt

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Europa benötigt Graphit für Elektroautos und stationäre Stromspeicher. Doch zwischen industriellem Bedarf und eigener Rohstoffgewinnung klafft eine erhebliche Lücke: Ein EU-Faktenblatt von 2025 beziffert den erwarteten Graphitbedarf im Jahr 2030 auf rund 480.000 Tonnen. Gleichzeitig deckt die europäische Förderung weniger als 0,1 Prozent des Bedarfs.

Damit wird Versorgungssicherheit zu einer Investitionsfrage. Neue Lieferquellen brauchen Lagerstätten, Verarbeitung, Infrastruktur und Kapital. Die Ende Oktober vereinbarte engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Kanada soll genau diese Verbindung erleichtern. Für kanadische Entwickler wie Focus Graphite eröffnet sich dadurch eine zusätzliche strategische Perspektive.

Europa sucht Partner für die gesamte Lieferkette

Beim Gipfeltreffen in Montréal am 29. und 30. Oktober starteten die EU und Kanada ihre "Alliance for the Future". Zu den Schwerpunkten gehören kritische Rohstoffe, Energie und wirtschaftliche Sicherheit.

Die gemeinsame Erklärung sieht eine beschleunigte Zusammenarbeit bei Investitionen entlang der Rohstoffwertschöpfung vor: von Gewinnung und Verarbeitung über Raffination bis zu Fertigung und Recycling. Auch die Versorgung ziviler und verteidigungsbezogener Industrien wird ausdrücklich angesprochen.

Für Graphit ist diese Breite entscheidend. Batterietaugliche Produkte entstehen durch mehrere Verarbeitungsschritte. Die europäische Bedarfsprognose beschreibt deshalb keine automatisch verfügbare Absatzmenge für einzelne Minen, sondern eine industrielle Aufgabe, an der unterschiedliche Unternehmen mitwirken müssen.

Die EIB schafft eine Finanzierungsgrundlage

Ein konkretes Ergebnis des Gipfels ist das Rahmenabkommen zwischen Kanada und der Europäischen Investitionsbank. Es schafft die rechtliche Grundlage, auf der die EIB Finanzierungen und technische Unterstützung für geeignete kanadische Projekte prüfen kann.

Möglich sind unter anderem Darlehen, Garantien und Beteiligungen. Kritische Rohstoffe sollen einen frühen Schwerpunkt bilden. Die Bank berichtet bereits über Gespräche mit kanadischen Unternehmen und Finanzinstitutionen und plant eine Präsenz in Ottawa.

Damit geht die Zusammenarbeit über politische Absichtserklärungen hinaus. Einzelne Vorhaben benötigen allerdings weiterhin eine gesonderte Prüfung und Genehmigung. Ein Gesamtbudget oder eine Finanzierungszusage für Focus wurde nicht angekündigt.

BASF zeigt den industriellen Einsatz

Dass Graphit längst außerhalb der Batterieindustrie eingesetzt wird, verdeutlicht BASF (ISIN: DE000BASF111). Der Konzern kündigte 2024 an, die Kapazität seines graphithaltigen Dämmrohstoffs Neopor in Ludwigshafen um 50.000 Tonnen jährlich zu erweitern. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Graphit verbessert darin die Wärmedämmung. Laut BASF erreichen entsprechende Dämmplatten gegenüber weißem EPS eine um bis zu 30 Prozent höhere Dämmleistung. Die zusätzliche Kapazität betrifft Neopor insgesamt, nicht die entsprechende Menge Graphit.

Das Beispiel illustriert einen etablierten industriellen Markt. Es gehört jedoch nicht zur genannten Prognose für Batteriegraphit. Für neue Anbieter entsteht die Chance jeweils durch passende Materialeigenschaften, Kundenqualifizierung und wettbewerbsfähige Lieferbedingungen.

Focus verbindet Rohstoffbasis und Materialentwicklung

Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) entwickelt in Québec Lac Knife und Lac Tétépisca. Parallel arbeitet das Unternehmen an Verfahren, mit denen aus natürlichem Graphit höherwertige Materialien entstehen sollen.

Im Dezember 2025 meldete Focus für gereinigtes Lac-Knife-Material eine Reinheit von 99,9996 Gewichtsprozent. Die elektrothermische Reinigung erfolgte nach Unternehmensangaben ohne Halogengase oder Säuren. Das Ergebnis begründet weitere Prüfungen anspruchsvoller Anwendungen, unter anderem in Elektronik und Nukleartechnik.

Für die Weiterentwicklung besteht eine Vereinbarung über bis zu 14,1 Millionen kanadische Dollar an nicht rückzahlbarer Unterstützung durch Natural Resources Canada. Im März 2026 begann ein Pilotprogramm mit einer sechs Tonnen schweren Erzprobe. Vorgesehen war Konzentrat für Reinigungstests, Anlagenentwicklung und Produktvalidierung.

Hinzu kommen Fortschritte bei der Erschließung. Am 15. Oktober meldete Focus die Detailplanung der geplanten ganzjährigen Zufahrtsstraße zu Lac Knife. Neue Provinzmittel ergänzen bestehende Bundesförderung zu insgesamt bis zu rund 1,93 Millionen kanadischen Dollar für vorbereitende Infrastrukturarbeiten.

Fazit

Die europäische Graphitfrage verbindet einen erheblichen erwarteten Bedarf mit äußerst geringer eigener Förderung. Die engere Partnerschaft mit Kanada und das neue EIB-Rahmenabkommen schaffen dafür einen konstruktiven politischen und finanziellen Rahmen. Ob daraus neue Lieferketten entstehen, hängt von konkreten, wirtschaftlich tragfähigen Projekten ab.

Focus besitzt mehrere Ansatzpunkte: eine kanadische Rohstoffbasis, gemeldete Reinigungsergebnisse und staatlich unterstützte Entwicklungsprogramme. Die Infrastrukturplanung ergänzt die Verarbeitungstechnologie um praktische Voraussetzungen einer späteren Versorgung. Eine europäische Kundenbeziehung oder EIB-Finanzierung ist damit bislang nicht verbunden.

Für Anleger zählen nun größere Verarbeitungstests, reproduzierbare Qualität, belastbare Kosten und erfolgreiche Kundenqualifizierung. Genehmigungen und die Finanzierung des Projektaufbaus bleiben ebenfalls wesentlich. Focus befindet sich weiterhin in der Entwicklung.

Das neue transatlantische Umfeld kann die Ansprache potenzieller Industrie- und Finanzierungspartner unterstützen. Der entscheidende Fortschritt wäre, daraus verbindliche Zusammenarbeit und wirtschaftlich herstellbare Produkte zu entwickeln. Europas Bedarf liefert die industrielle Perspektive - Focus muss seine mögliche Rolle durch überprüfbare Ergebnisse ausbauen.

Quelle:



https://www.eib.org/en/press/all/2026-398-eib-and-canada-open-new-chapter-for-investment-at-eu-canada-summit



https://webgate.ec.europa.eu/circabc-ewpp/d/d/workspace/SpacesStore/53a8ce7c-68bf-4e89-93bf-da3db2e30daa/download

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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