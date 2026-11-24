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Der US-Autokonzern Ford Motor Company (ISIN: US3453708600) hat einen wichtigen Meilenstein beim Aufbau seiner eigenen Batterieproduktion erreicht. Am 18. November 2026 meldete das Unternehmen, dass die ersten Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen aus seinem neuen Werk in Michigan an die Fahrzeugentwicklung in Kentucky ausgeliefert werden. Die Besonderheit: Obwohl die Fabrik Ford gehört und in den USA betrieben wird, basiert ihre Produktionstechnologie auf einer Lizenz des chinesischen Batterieherstellers CATL. Die Zusammenarbeit hat in Washington bereits politische Kritik ausgelöst und verdeutlicht, wie schwierig der Aufbau unabhängiger amerikanischer Batterielieferketten bleibt. Während Ford bei der Fertigung auf chinesisches Know-how zurückgreift, entwickelt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) in Kanada eine potenzielle nordamerikanische Rohstoffbasis für die Batterieindustrie. Mit hochgradigen Graphitvorkommen in Québec, staatlich unterstützter Reinigungstechnologie und eigenen Entwicklungsprogrammen für Batteriematerialien positioniert sich das Unternehmen in einem strategisch wichtigen Teil der Lieferkette.

Ford produziert in Michigan - doch die Technologie kommt aus China

Die ersten Batteriezellen aus dem BlueOval Battery Park Michigan sind für Prototypen des geplanten elektrischen Ford Fathom bestimmt. Ford setzt dabei auf prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen, kurz LFP, die im Vergleich zu nickelhaltigen Batterietypen kostengünstiger hergestellt werden können und als besonders langlebig gelten. Nach Unternehmensangaben können die Fertigungslinien bis zu 40 Zellen pro Minute produzieren. Der Standort soll künftig nicht nur die Elektrofahrzeugproduktion unterstützen, sondern auch Erfahrungen für das wachsende Geschäft mit stationären Energiespeichern liefern. Für Diskussionen sorgt allerdings die technologische Grundlage: Ford nutzt ein von CATL lizenziertes Herstellungsverfahren. US-Verkehrsminister Sean Duffy hatte die Zusammenarbeit bereits im September kritisiert, während Ford betont, dass die Lizenzierung den schnellsten Weg zu bezahlbaren, in den USA gefertigten Batterien ermögliche. Der Fall zeigt einen grundlegenden Zielkonflikt der amerikanischen Industriepolitik. Neue Fabriken lassen sich im eigenen Land errichten, doch die dafür erforderlichen Technologien und Materiallieferketten sind nicht automatisch unabhängig von China.

Warum Graphit für die amerikanische Batterieindustrie entscheidend bleibt

Unabhängig davon, ob ein Elektrofahrzeug mit LFP- oder nickelbasierten Lithium-Ionen-Batterien betrieben wird, benötigen konventionelle Batteriezellen in der Regel Graphit als wesentlichen Bestandteil ihrer Anoden. Die Entscheidung für LFP beseitigt daher nicht die Abhängigkeit von einer leistungsfähigen Graphitversorgung. Gerade bei der Verarbeitung zu hochreinen, für Batterien geeigneten Anodenmaterialien spielt China bislang eine dominierende Rolle. Für nordamerikanische Automobilhersteller entsteht daraus eine strategische Herausforderung: Eine regionale Zellproduktion kann nur dann eine breitere Versorgungssicherheit schaffen, wenn auch die vorgelagerten Rohstoffe und Verarbeitungsschritte diversifiziert werden. Genau hier setzt die Entwicklungsstrategie von Focus Graphite an. Das kanadische Unternehmen will Graphit aus eigenen Lagerstätten gewinnen und schrittweise die technischen Voraussetzungen für dessen Weiterverarbeitung schaffen. Focus ist damit noch kein kommerzieller Ersatz für bestehende asiatische Lieferanten, könnte aber langfristig zu einer zusätzlichen nordamerikanischen Bezugsquelle beitragen.

Fast 15 Prozent Graphitgehalt: Focus Graphite verfügt über eine hochwertige Rohstoffbasis

Das fortgeschrittene Lac-Knife-Projekt von Focus Graphite befindet sich in der kanadischen Provinz Québec. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 weist wahrscheinliche Mineralreserven mit einem durchschnittlichen Gehalt von 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Ein solcher Erzgehalt kann wirtschaftliche Vorteile bieten, weil für die Gewinnung einer bestimmten Menge Graphit grundsätzlich weniger Ausgangsgestein verarbeitet werden muss als bei niedriggradigen Lagerstätten. Die Studie sieht eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 47.781 Tonnen Graphitkonzentrat über eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren vor. Der modellierte Nachsteuer-Kapitalwert liegt bei rund 286 Millionen kanadischen Dollar, die interne Nachsteuer-Rendite bei 22,6 Prozent. Diese Kennzahlen beruhen auf den Annahmen der Machbarkeitsstudie und sind keine Garantie für die tatsächliche Wirtschaftlichkeit. Hinzu kommt Lac Tétépisca, wo Focus über insgesamt rund 144,3 Millionen Tonnen angezeigte und vermutete Mineralressourcen verfügt. Die Kombination aus einem fortgeschrittenen Projekt und einer umfangreichen zusätzlichen Ressourcenbasis schafft eine Grundlage für eine langfristig angelegte Graphitstrategie.

Staatliche Millionenförderung soll die Graphitverarbeitung voranbringen

Die bloße Verfügbarkeit von Graphit reicht für eine Verwendung in modernen Batterien nicht aus. Entscheidend sind auch Reinheit, Materialeigenschaften und die Qualifizierung durch potenzielle Kunden. Focus Graphite arbeitet deshalb daran, seine Rohstoffbasis mit eigener Verarbeitungstechnologie zu verbinden. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen bei Pilotversuchen zur mechanischen Aufbereitung von Lac-Knife-Erz Graphitkonzentrate mit Kohlenstoffgehalten von bis zu 98,7 Prozent. Für Batterieanwendungen sind allerdings weitere Reinigungsschritte erforderlich. Einen wichtigen Beitrag zu deren Entwicklung soll eine Fördervereinbarung mit Natural Resources Canada über bis zu 14,06 Millionen kanadische Dollar leisten. Die Mittel unterstützen ein Demonstrationsprojekt zur elektrothermischen Reinigung von Graphit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Im Oktober folgte die Bekanntgabe zusätzlicher staatlicher Infrastrukturunterstützung von bis zu 1,93 Millionen CAD für Lac Knife. Diese Förderungen ersetzen weder die Finanzierung eines vollständigen Minenbaus noch eine erfolgreiche kommerzielle Qualifizierung. Sie zeigen jedoch, dass die Entwicklung nordamerikanischer Graphitverarbeitung auch von staatlicher Seite unterstützt wird.

Analysten sehen Bewertungsabschlag trotz fortgeschrittener Projekte

Die Analysten von Fundamental Research Corp. haben Focus Graphite in ihrem Bericht vom 22. Mai 2026 insbesondere wegen seiner hohen Graphitgehalte, der umfangreichen Ressourcen und der modellierten Projektwirtschaftlichkeit hervorgehoben. Nach der deutlichen Erweiterung der Ressourcenbasis von Lac Tétépisca erhöhten sie ihre theoretische Fair-Value-Schätzung von 1,27 auf 2,03 CAD je Aktie und bestätigten die Einstufung "Buy". Die damalige Analyse sah zudem einen erheblichen Bewertungsabschlag gegenüber ausgewählten Unternehmen der Graphitbranche. Dabei handelt es sich um eine historische Modellbewertung und nicht um eine aktuelle Kursprognose. Fundamental Research Corp. wurde von Focus für die Erstellung und Verbreitung der Research-Berichterstattung vergütet und bewertet das Unternehmen als hochspekulativ. Seit Veröffentlichung der Studie hat Focus weitere Fortschritte bei der Aufbereitung und Projektentwicklung gemeldet. Ob und in welchem Umfang diese Entwicklungen die wirtschaftlichen Aussichten verbessern, muss sich im weiteren Projektverlauf zeigen.

Fazit: Amerikas Batterieoffensive braucht mehr als neue Fabriken

Der Produktionsstart bei Ford zeigt, wie schnell der Aufbau amerikanischer Batteriekapazitäten voranschreitet. Gleichzeitig macht die Lizenzvereinbarung mit CATL deutlich, dass industrielle Unabhängigkeit nicht allein durch neue Fertigungsstandorte entsteht. Auch die Rohstoffe und ihre Verarbeitung müssen langfristig breiter aufgestellt werden. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) entwickelt mit Lac Knife und Lac Tétépisca eine potenzielle nordamerikanische Graphitversorgung und arbeitet parallel an Technologien für die Herstellung höherwertiger Graphitprodukte. Die hohen Erzgehalte, die vorhandene Machbarkeitsstudie und staatlich unterstützte Verarbeitungsvorhaben sind dabei wichtige Ausgangspunkte. Bis zur kommerziellen Produktion bleiben jedoch Genehmigungen, Finanzierung und Kundenqualifizierung entscheidende Herausforderungen. Für Anleger ist Focus deshalb vor allem als Unternehmen interessant, das an einer strategisch wichtigen Stelle der künftigen nordamerikanischen Batterielieferkette ansetzt.

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Quelle:

Ford Motor Company - Produktionsstart und erste Auslieferung der LFP-Batteriezellen, 18.11.2026

https://www.fromtheroad.ford.com/us/en/articles/2026/ford-fathom-lfp-prismatic-battery-cells-ship

Reuters - Ford ships first battery cells using CATL technology, 18.11.2026

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ford-ships-first-battery-cells-using-catl-technology-2026-11-18/

Focus Graphite - Machbarkeitsstudie Lac Knife und wirtschaftliche Kennzahlen, April 2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-files-lac-knife-graphite-project-feasibility-study-technical-report/

Focus Graphite - Ressourcenschätzung Lac Tétépisca, Mai 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

Focus Graphite - Pilotversuche und 98,7% Kohlenstoffgehalt, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Fördervereinbarung zur Graphitreinigung, Dezember 2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Infrastrukturunterstützung für Lac Knife, Oktober 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

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Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

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