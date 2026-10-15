Enercity will für die Wärmeversorgung Grasbrook von Beginn an mehr als 90 Prozent erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme einsetzen. Im Moldauhafenquartier soll die Wärmelieferung 2031 beginnen. Im Hafentorquartier starten Wärme- und Kälteversorgung nach den Plänen 2035. Die HafenCity Hamburg GmbH hat die Dienstleistungskonzession für die Wärmeversorgung Grasbrook und die geplante Kälteversorgung nach einem europaweiten Vergabeverfahren vergeben. Den Zuschlag erhielt die enercity Contracting ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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