115 Millionen Dollar Umsatz, mehr als 50 Kliniken: Mesoblast meldet nächsten FDA-Erfolg - jetzt entscheidet die Skalierung

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Bei neuartigen Zelltherapien reicht eine erfolgreiche Arzneimittelzulassung allein nicht aus. Entscheidend ist auch, ob sich das komplexe biologische Produkt zuverlässig herstellen und in größerem Umfang an Kliniken liefern lässt. Genau hier hat Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) zuletzt einen weiteren regulatorischen Fortschritt erzielt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte Ende September einen zusätzlichen Wirksamkeitstest für die kommerziellen Produktionschargen des Zelltherapeutikums Ryoncil. Der am 12. Oktober veröffentlichte Geschäftsbericht liefert dazu die wirtschaftliche Einordnung: Im ersten vollständigen Geschäftsjahr der Vermarktung erzielte Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Mehr als 50 Behandlungszentren wurden bereits angebunden.

Die FDA genehmigt einen weiteren Test für Ryoncil

Die Entscheidung vom 24. September betrifft einen sogenannten T-Cell Proliferation Inhibition BioAssay (TIBA). Mit diesem Verfahren lässt sich untersuchen, in welchem Umfang Ryoncil die Vermehrung bestimmter Immunzellen hemmt. Der Test soll künftig gemeinsam mit bereits bestehenden Verfahren zur Freigabe und Stabilitätsüberwachung neuer kommerzieller Produktionschargen eingesetzt werden. Gerade bei lebenden Zellprodukten ist eine verlässliche Qualitätskontrolle anspruchsvoll, da biologische Eigenschaften zwischen einzelnen Produktionschargen variieren können. Die FDA-Freigabe erweitert nicht das zugelassene Anwendungsgebiet von Ryoncil. Sie stärkt vielmehr die regulatorische Grundlage für die Überwachung des bereits vermarkteten Produkts.

Warum die Herstellung zum entscheidenden Faktor wird

Anders als bei vielen konventionellen Arzneimitteln hängt die Qualität einer Zelltherapie nicht allein von einer eindeutig definierten chemischen Zusammensetzung ab. Die verwendeten lebenden Zellen müssen auch nach Herstellung, Verarbeitung und Lagerung die vorgesehenen biologischen Eigenschaften aufweisen. Mesoblast zufolge soll der zusätzliche Test insbesondere dabei helfen, mögliche Veränderungen der Wirksamkeit zu erkennen, die durch Anpassungen des Herstellungsprozesses oder den Einsatz neuer Produktionsstätten entstehen könnten. Damit adressiert das Unternehmen eine wichtige Voraussetzung für seine weitere kommerzielle Entwicklung. Die Genehmigung bedeutet allerdings weder eine automatische Produktionsausweitung noch den Wegfall weiterer regulatorischer Anforderungen.

Mehr als 50 Behandlungszentren bereits angebunden

Wie weit Mesoblast bei der Vermarktung inzwischen gekommen ist, zeigt der neue Jahresbericht. Nach Unternehmensangaben waren zum Ende des ersten vollständigen Geschäftsjahres mit Ryoncil bereits mehr als 50 US-Behandlungszentren angebunden. Darunter befindet sich die Mehrheit der pädiatrischen Transplantationszentren mit besonders hohen Behandlungszahlen. Ryoncil ist in den Vereinigten Staaten zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten zugelassen. Dabei handelt es sich um eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation nach einer Stammzelltransplantation, bei der Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen. Für das Geschäftsjahr 2027 will Mesoblast sowohl die Nutzung in bereits angebundenen Einrichtungen erhöhen als auch weitere Zentren gewinnen.

120,3 Millionen Dollar Gesamtumsatz - Verlust sinkt um 44 Prozent

Die kommerzielle Einführung schlägt sich inzwischen deutlich in den Finanzzahlen nieder. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast einen Gesamtumsatz von 120,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 17,2 Millionen Dollar im Vorjahr. Davon entfielen 115,2 Millionen Dollar auf die Nettoproduktumsätze von Ryoncil. Der ausgewiesene Bruttogewinn erreichte 103,6 Millionen Dollar. Gleichzeitig verringerte sich der Nettoverlust von 102,1 auf 57,5 Millionen Dollar, ein Rückgang um rund 44 Prozent. Zum Bilanzstichtag am 30. Juni verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 102,9 Millionen Dollar. Trotz der deutlichen Verbesserung arbeitet Mesoblast damit noch nicht profitabel. Die weitere Vermarktung und die laufenden klinischen Entwicklungsprogramme erfordern weiterhin erhebliche Investitionen.

Die nächste Zielgruppe sind erwachsene Patienten

Bislang beschränkt sich die US-Zulassung von Ryoncil auf pädiatrische Patienten. Mesoblast arbeitet jedoch daran, das Präparat auch für Erwachsene mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung zu entwickeln. Die entsprechende Phase-III-Zulassungsstudie wurde bereits begonnen und rekrutiert Patienten an mehreren US-Standorten. Das Unternehmen arbeitet dabei mit dem von den US-amerikanischen National Institutes of Health finanzierten Bone Marrow Transplant Clinical Trials Network zusammen. Eine erfolgreiche Erweiterung des Anwendungsgebiets könnte die adressierbare Patientengruppe vergrößern. Voraussetzung dafür bleiben jedoch überzeugende klinische Daten und eine gesonderte regulatorische Entscheidung.

Kommerzieller Erfolg schafft neue Möglichkeiten für die Pipeline

Die Einnahmen aus Ryoncil bilden zugleich eine zusätzliche Grundlage für die Weiterentwicklung anderer Zelltherapien. Dazu zählt rexlemestrocel-L, das Mesoblast unter anderem gegen chronische Rückenschmerzen untersucht. In der laufenden Phase-III-Studie wurde die Behandlung von 350 Patienten abgeschlossen. Auch ein Entwicklungsprogramm im Bereich schwerer Herzinsuffizienz wird vorangetrieben. Für Anleger ist dabei eine wichtige Unterscheidung erforderlich: Der erfolgreiche Verkaufsstart von Ryoncil zeigt, dass Mesoblast ein Zelltherapieprodukt regulatorisch zulassen und kommerziell vermarkten kann. Daraus lässt sich jedoch nicht automatisch auf den Erfolg anderer Wirkstoffkandidaten schließen.

Fazit

Der neue Geschäftsbericht und die FDA-Entscheidung machen deutlich, worauf es für Mesoblast nach der ersten Produktzulassung ankommt: Ryoncil muss sich nicht nur medizinisch, sondern auch in Herstellung, Qualitätskontrolle und klinischer Versorgung bewähren. Mit mehr als 50 angebundenen Behandlungszentren und 115,2 Millionen Dollar Nettoproduktumsatz hat das Unternehmen bereits eine kommerzielle Basis geschaffen. Ob daraus dauerhaft profitables Wachstum entsteht, hängt nun unter anderem von der weiteren Marktdurchdringung, einer möglichen Zulassungserweiterung und der Kontrolle der laufenden Kosten ab. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) wird damit zunehmend die Umsetzung im operativen Geschäft zum entscheidenden Maßstab.

Quellen:

Mesoblast - 2026 Annual Report, 12.10.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/fe9babfe-d376-49e7-a3cf-25987c6503d5

Mesoblast - FDA Approves New Potency Assay for Commercial Ryoncil, 24.09.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-new-potency-assay-commercial-ryoncil

Mesoblast - FDA Approves New Potency Assay for Commercial Ryoncil, Originalmitteilung (PDF), 24.09.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/static-files/d1cf9bd1-9400-4eda-b214-c796370e0b06

Mesoblast - MSB Annual Financial Results and Operational Update, 27.08.2026

https://investorsmedia.mesoblast.com/news-releases/news-release-details/msb-annual-financial-results-and-operational-update-2

U.S. Securities and Exchange Commission - Mesoblast, Financial Results and Operational Update for the Period Ended June 30, 2026, 27.08.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000083/exhibit991financialresul.htm

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