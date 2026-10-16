Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Das Thema Energie ist derzeit einer der wichtigsten Treiber an den globalen Börsen. Im Ölgeschäft gibt es Probleme beim Angebot, zudem sind Ölprodukte wie Kerosin oder Diesel knapp und teuer. Die geopolitische Lage mit den Kriegen am Persischen Golf und in der Ukraine/Russland machen die Situation für Verbraucher aus Industrie und Haushalten nicht gerade einfach. Dazu kommt der Ausbau von Rechenzentren, der insbesondere das veraltete Stromnetz in den Vereinigten Staaten vor enorme Herausforderungen stellt. Unternehmen können derzeit extrem von dieser Gemengelage profitieren. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Shell, NU E Power und Chevron.
Enthaltene Werte: CA6699882065,GB00BP6MXD84,US1667641005Den vollständigen Artikel lesen ...
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