Frankfurt/Mailand - Die Unicredit bekommt für die Übernahme von Commerzbank-Anteilen nach eigenen Angaben grünes Licht von der EZB-Bankenaufsicht. Damit kann die italienische Grossbank die Commerzbank-Aktien, die sie sich im Sommer über ein Tauschangebot gesichert hatte, in eigene Anteile umwandeln. Die EZB habe die Übernahme der Kontrolle über die Commerzbank genehmigt, teilte Unicredit mit. Man habe die Genehmigung erhalten, die Schwelle von 30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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