Unterföhring (ots) -Bestens informiert. Jenke von Wilmsdorff überzeugt am ProSieben Info-Donnerstag mit dem "JENKE. Report. Raus aus Deutschland - Warum immer mehr Deutsche auswandern" in der Overnight-Quote mit sehr starken 12,2 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (Zuschauer 14-49 Jahre). Insgesamt wollen 2,99 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren) wissen, warum immer mehr Deutsche auswandern und was das für die Auswanderer, aber auch für die Gastländer bedeutet. Im Anschluss punkten die beiden "JENKE. Crime"-Folgen "Mafia, Kartelle & Triaden - Die globale Schattenwirtschaft" sowie "Blutgeld - Der weltweite Drogenhandel" mit starken 8,1 und 8,0 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Alle "JENKE."-Reportagen sind jederzeit kostenlos auf Joyn verfügbar.So geht's weiter: Hochverarbeitete Lebensmittel. Leere Nährstoffe. Übergewicht. Diabetes. Bluthochdruck. Im "JENKE. Report. Warum werden wir nicht mehr satt? - Das Geschäft mit unseren Lebensmitteln" nächsten Donnerstag, 22. Oktober 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn wirft Jenke von Wilmsdorff einen Blick in die Welt der Lebensmittelindustrie und die Psychologie und Tricks der Hersteller.Die "JENKE."-Strecke am neuen Info-Donnerstag, immer um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.10.2026(vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Frank WolkenhauerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6372226