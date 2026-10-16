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Dow Jones News
16.10.2026 10:27 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Erholung - Aixtron und Nordex liefern

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen mit Erholung - Aixtron und Nordex liefern

DOW JONES--Die positive Stimmung der Wall Street wie auch der asiatischen Börsen schwappt auch nach Europa über. Der stark KI-lastige südkoreanische Kospi-Index zog um über 2 Prozent an. Damit scheint die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase, die am Vortag noch einen Ausverkauf bei Chip-Werten ausgelöst hatte, wieder etwas in den Hintergrund zu treten. Im Handel bleibt man aber vorsichtig, die Volatilität dürfte hoch bleiben. "Jede schlechte Nachricht aus dem Sektor könnte einen neuen Abverkauf auslösen", so ein Teilnehmer.

Der DAX steigt im frühen Geschäft um 0,7 Prozent auf 25.556 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 6.197 Punkte zu. Die vielbeachtete Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe gibt weiter nach und sinkt auf 5,08 Prozent. Auch die Ölpreise geben leicht nach. Die Entspannung an den Anleihemärkten geht einher mit einer Annahme, dass die US-Notenbank in diesem Monat die Zinsen nicht erhöhen wird. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für einen solchen Zinsschritt liegt nur noch bei knapp 13 Prozent - zuletzt waren es noch knapp 30 Prozent gewesen. US-Notenbankgouverneur Kevin Warsh hat jüngste Signale seiner Kollegen, wonach es die Fed nicht eilig habe, die Zinsen in diesem Monat anzuheben, weder bestätigt noch zurückgewiesen. Die am Nachmittag anstehenden US-Import- und -Exportpreise für September könnten weitere Hinweise über den Inflationsdruck liefern.

Der am Freitag anstehende Optionsverfalltag zählt traditionell zu den kleineren Verfallterminen. "Große Auswirkungen auf die Kursentwicklung sind da eher unwahrscheinlich", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Beim DAX stehe die größte auslaufende Option nur auf Rang 19 aller offenen DAX-Optionen - der Put mit einem Basispreis bei 23.500 Punkten. Entsprechend sei ein Markteinfluss fast ausgeschlossen. Die wichtigste Marke für den Verfall liege bei 25.500 Punkten. Hier laufen 4.200 Call- und 3.900 Put-Kontrakte aus.

Die sich abzeichnende Aufweichung des Endes für Fahrzeuge mit Verbrennermotoren in der EU stützt den Automobilsektor etwas. Die wohl bald in trockenen Tüchern befindliche Einigung entspreche mehr oder weniger den Erwartungen, heißt es im Handel. Gleichwohl ziehen BMW um 1,5 Prozent an und Mercedes-Benz um 1,4 Prozent - Volkswagen rücken um 1,8 Prozent vor, Renault um 2,2 Prozent.

Aktien mit KI-Fantasie, die am Vortag von Zinssorgen und Befürchtungen wegen zunehmender Konkurrenz aus Asien unter Druck geraten waren, zeigen sich ohne klare Tendenz - sie fallen aber nicht mehr in der Breite. Ein positives Ausrufezeichen setzt Aixtron - der Kurs zieht um 5,5 Prozent an. Der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. JP Morgan erwartet, dass die kurz- und mittelfristigen Marktschätzungen nach oben revidiert werden.

Einen Freudensprung vollziehen Nordex - der Kurs schießt um über 14 Prozent nach oben. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat den Margenausblick angehoben und glänzt auch sonst mit starken Geschäftszahlen. Die Gesellschaft hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Laut RBC wurde die Marktprognose beim EBITDA um 15 Prozent geschlagen und die EBITDA-Marge liegt 160 Basispunkte über den Schätzungen. Der wesentliche Treiber sei eine verbesserte Abwicklung im Projektgeschäft gewesen. Im Sektor steigen Siemens Energy um 1,1 Prozent und Vestas um 3 Prozent. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.196,83  +0,5   28,57    6.168,26    7,0 
Stoxx-50        5.387,16  +0,2   12,82    5.374,34    9,5 
DAX          25.555,83  +0,7   173,21    25.382,62    4,3 
MDAX          30.571,53  +1,2   355,10    27.039,42    -0,2 
TecDAX         4.020,26  +1,3   49,87    3.091,28    11,0 
SDAX          18.154,72  +1,1   200,92    13.062,07    5,7 
FTSE          10.824,41  -0,2   -15,94    10.840,35    9,0 
CAC           7.922,91  -0,2   -11,79    7.934,70    -2,8 
SMI          14.338,81  -0,1   -10,70    14.349,51    8,1 
ATX           6.523,90  +0,2   15,35    6.508,55    22,5 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:50 
EUR/USD          1,1237  +0,2   0,0019     1,1218   1,1205 
EUR/JPY          177,6  +0,2   0,3700     177,23  177,2000 
EUR/CHF          0,9271  -0,0  -0,0003     0,9274   0,9294 
EUR/GBP          0,8436  -0,2  -0,0013     0,8449   0,8453 
USD/JPY          158,04  +0,0   0,0600     157,98  158,1500 
GBP/USD          1,3314  +0,3   0,0041     1,3273   1,3251 
USD/CNY          6,6868  -0,1  -0,0041     6,6909   6,6909 
USD/CNH          6,6861  -0,1  -0,0033     6,6894   6,6902 
AUS/USD          0,6955  +0,5   0,0036     0,6919   0,6915 
Bitcoin/USD      82.061,73  +0,1   62,03    81.999,70 82.400,11 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         97,43  -0,6   -0,54      97,97 
Brent/ICE         105,45  -0,4   -0,47     105,92 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.183,61  +0,3   13,36    4.170,25 
Silber           57,67  +0,4    0,24      57,44 
Platin         1.640,76  +0,9   15,05    1.625,71 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf/ros

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October 16, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)

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