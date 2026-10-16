Auch die NASDAQ kann mal konsolidieren! Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die KI- und Chip-Bewegung sich sofort wieder in Gang setzt, wenn es erste Pluszeichen gibt. Denn der fundamentale Megatrend bricht durch die kurzfristigen Marktturbulenzen keineswegs ab. Maßgeblicher Treiber hinter den Kulissen ist der schier unersättliche Energie- und Hardwarehunger moderner Rechenzentren. Während Chiphersteller wie AMD hochentwickelte Prozessoren liefern, sorgt Micron Technology mit extrem schnellen High-Bandwidth-Speichern dafür, dass die gewaltigen Datenströme überhaupt bewältigt werden können. Um diese Performance stabil zu halten, rücken hocheffiziente Leistungshalbleiter von Infineon in den Fokus, die den Stromverbrauch direkt an der Quelle optimieren. Da der immense Strombedarf der Infrastruktur jedoch primär verlässliche und CO2-arme Grundlastenergie erfordert, erlebt auch die Kernkraft eine Renaissance. Hier kommt der Explorer Standard Uranium ins Spiel, der von der globalen Jagd nach dem wichtigen Rohstoff Uran profitiert. Wer den aktuellen Rücksetzer zum Neueinstieg nutzt, könnte bereits zur erwarteten Jahresend-Rally die nächste Ernte einfahren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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