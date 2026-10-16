© Foto: Ding Ting/XinHua/dpaTesla, Totalenergies, Nestle und Bayer: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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|Nestle commits additional $1 billion to grow in Mexico: Growth strategy includes greater focus on Mexican agriculture
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|Nestle-Aktie: Sind jetzt sogar 100 Franken drin?
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| ROUNDUP: Ericsson überrascht mit Ergebnis - Warnt aber vor steigenden Kosten STOCKHOLM - Der Netzwerkausrüster Ericsson hat sich im dritten Quartal besser geschlagen als gedacht. Das um Sonderposten...
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|TotalEnergies Sees Strong LNG Trading Amid Strait of Hormuz Tensions
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