Die Almonty-Aktie steht nach einer kräftigen Korrektur unter Druck. Ausgehend von einem Septemberhoch bei rund 16,50 € fiel der Kurs deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei 8,80 €; das entspricht einem Rückgang von etwa -46%. Damit stellt sich die Frage: Ist die Euphorie rund um den Wolframproduzenten vorbei - oder bietet der Rücksetzer eine Einstiegschance? Sangdong-Mine nimmt den Betrieb auf Ein wesentlicher Meilenstein wurde 2026 erreicht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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