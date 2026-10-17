Rocket Lab kauft Iridium für 8 Milliarden Dollar: Satelliten-Konsolidierung und die Rolle schlanker Datenprotokolle wie Nodestream

Anzeige / Werbung

Anzeige

Neue Eigner, knappe Frequenzen und ein dominanter Wettbewerber: Wie sich der Markt für Satellitenkommunikation sortiert - und wo Software-Protokolle ansetzen.

Der Markt für Satellitenkommunikation sortiert sich neu. Rocket Lab (WKN: A419CG | ISIN: US7731211089) hat am 29. Juni angekündigt, Iridium Communications (WKN: A0YB48 | ISIN: US46269C1027) für rund 8 Milliarden US-Dollar zu übernehmen; die Iridium-Aktionäre stimmten laut Berichten mit 99,6 Prozent zu. Am 1. Oktober meldete Rocket Lab zudem den größten kommerziellen Startauftrag seiner Geschichte. Für kleinere Technologieanbieter, die auf den Netzen anderer aufsetzen, stellt sich die Frage, was diese Konsolidierung bedeutet.

Der Deal: 54 Dollar je Aktie, Abschluss Mitte 2027

Iridium-Aktionäre erhalten je Aktie 27 US-Dollar in bar sowie Rocket-Lab-Aktien nach einem Umtauschverhältnis, das an Rocket Labs Kurs in einer Spanne von 67,50 bis 112,50 US-Dollar gekoppelt ist; insgesamt ergibt sich ein Wert von 54 US-Dollar je Aktie und ein Unternehmenswert von rund 8 Milliarden US-Dollar. Iridium betreibt 66 Satelliten im L-Band und bedient nach Beobachterangaben mehr als 2,5 Millionen Kunden. Zur Finanzierung sammelte Rocket Lab 1,94 Milliarden Dollar über ein Aktienprogramm ein und strich nach Berichten die zugesagte Brückenfinanzierung von 3,6 Milliarden Dollar. Der Abschluss wird bis Mitte 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen. Rocket Lab beschreibt das Ziel als vertikal integriertes Raumfahrtunternehmen, das Raketen, Satelliten und Kommunikationsdienste unter einem Dach bündelt.

Ein Markt in Bewegung

Der Kauf steht nicht allein: Branchenbeobachter verweisen auf weitere Übernahmen und Frequenzkäufe in den vergangenen Monaten und sprechen von einer Konsolidierungswelle. Parallel baut Rocket Lab das Kerngeschäft aus. Ein japanischer Erdbeobachter bucht 20 weitere Electron-Starts zwischen 2028 und 2031; der Auftragsbestand übersteigt damit erstmals 100 Missionen. Rocket Lab und Iridium erzielen nach Angaben von Börse Online gemeinsam rund 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz, der Starlink-Betreiber kam im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 18,7 Milliarden. Der Größenvergleich zeigt, wie ungleich die Gewichte im Markt verteilt sind.

Starlink-Dominanz und Störanfälligkeit

Für militärische Nutzer ist Starlink der Referenzmaßstab - und ein Angriffsziel. Nach Angaben von IBTimes unter Berufung auf Bloomberg nutzt die Ukraine rund 100.000 Starlink-Terminals. Im Persischen Golf berichteten Schiffsführer nach Angaben des Marineforums von GPS- und Starlink-Störungen, die teils so stark waren, dass selbst Kreiselkompasssysteme betroffen waren. Beides zeigt: Je stärker sich Nutzer auf ein einzelnes Breitbandsystem stützen, desto größer ist das Interesse an Alternativen und an Verfahren, die auch bei schlechter Verbindung funktionieren.

Wo Protokolle ansetzen

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) betreibt kein Netz, sondern entwickelt ein Protokoll, das nach Unternehmensangaben über jedes verfügbare Netz läuft und Video, Sprache und Daten auch bei minimaler Bandbreite überträgt - ab 8 Kilobit pro Sekunde und bei mehr als 40 Prozent Paketverlust.

Die Übernahme von Iridium durch Rocket Lab zeigt, dass Betreiber, Raumfahrtkonzerne und Netzanbieter zusammenrücken. Ob davon schlanke Protokollanbieter profitieren, hängt davon ab, ob weitere Verteidigungs- und Behördenkunden bandbreitensparende Software als eigenständige Schicht nachfragen.

Quellen:

https://www.wespeakiot.com/de/acht-milliarden-fuer-spektrum-was-die-rocket-lab-iridium-fusion-fuer-satellite-iot-bedeutet/

https://www.heise.de/news/SpaceX-Konkurrenz-Rocket-Lab-uebernimmt-Satellitenunternehmen-Iridium-11348127.html

https://www.boerse-express.com/news/articles/rocket-lab-aktie-iridium-uebernahme-von-aktionaeren-abgesegnet-949443

https://www.boerse-express.com/news/articles/rocket-lab-aktie-citi-startet-mit-kursziel-105-dollar-949961

https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/uebernahme-von-iridium-entsteht-hier-die-naechste-spacex-20403845.html

https://marineforum.online/strasse-von-hormus-lagebild-marineschifffahrtleitung-juli-2026/

https://investors.nodestream.tech/

https://www.listcorp.com/asx/ns1/nodestream-ltd

https://kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-ltd-proposes-1892-million-unlisted-options-for-convertible-note-maturity-extension

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream" oder "Nebenwerte".e-reuter@dr-reuter.eu

Nodestream

ISIN: AU0000481509

https://www.nodestream.tech

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream einsehen: https://www.nodestream.tech/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Rocket Lab kauft Iridium für 8 Milliarden Dollar: Satelliten-Konsolidierung und die Rolle schlanker Datenprotokolle wie Nodestream appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US46269C1027,US7731211089,AU0000481509