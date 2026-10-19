Reply [EXM, STAR: REY] gehört zu den weltweit ersten Unternehmen, die mit der Spezialisierung "Physical AI" innerhalb des NVIDIA Partner Network (NPN) ausgezeichnet wurden. NVIDIA würdigt damit die Expertise von Reply bei der Entwicklung und Umsetzung KI-gestützter Robotik- und Digital-Twin-Lösungen für den realen Einsatz. Voraussetzung für die Auszeichnung war eine technische Prüfung. Bewertet wurden unter anderem bestehende Kundenprojekte, Lösungsarchitekturen, zertifiziertes OpenUSD-Know-how und die strategische Entwicklungs-Roadmap von Reply.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261019771260/de/

Reply is among the first NVIDIA partners in the world to achieve the "Physical AI Specialization" within the NVIDIA Partner Network (NPN), in recognition of its expertise in developing and deploying AI-driven robotics and digital twin solutions for real-world operating environments.

In Fertigung, Lager und Logistik gewinnt Physical AI rasch an Bedeutung: Unternehmen bewegen sich weg von isolierten Automatisierungsprojekten hin zu durchgängigen Systemen. Je komplexer die Aufgaben von Robotern werden, desto nahtloser müssen sie mit dynamischen Umgebungen, bestehenden IT-Systemen und täglichen Abläufen zusammenspielen. Reply verbindet dafür Robotik, Digitale Zwillinge, Spatial Computing und KI und schließt so die Lücke zwischen virtueller Simulation und physischem Betrieb.

Ein aktuelles Beispiel ist die Zusammenarbeit von Roboverse Reply mit der Otto Group und NVIDIA: Gemeinsam entwickeln sie ein KI-gestütztes virtuelles System zur Roboterkoordination. Im Hermes Fulfilment Logistikzentrum in Löhne hat Roboverse Reply ein hochpräzises digitales Abbild der Umgebung erstellt. Es dient als Basis für den "Robotic Coordination Layer" der Otto Group, der autonome mobile Roboter verschiedener Hersteller nahtlos mit Flottenmanagementsystemen und dem zentralen Warehouse Management System verbindet. Mithilfe von NVIDIA Omniverse und NVIDIA Isaac lassen sich neue Lagerlayouts, Robotersysteme und Abläufe vorab simulieren und validieren. Roboterflotten können dadurch schneller integriert und Anpassungen getestet werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Zugleich dient das Projekt als Blaupause, um die intelligente Roboterkoordination auf weitere Standorte der Otto Group zu übertragen.

"Physical AI erfordert mehr als ein einzelnes Modell oder eine einzelne Technologie. Sie verbindet Simulation, Robotik, Sensordaten und Softwareentwicklung in einer Architektur, die für reale Betriebsumgebungen ausgelegt ist", sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Die Spezialisierung bestätigt unsere Fähigkeit, diese Elemente zu integrieren, und stärkt unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA. Gemeinsam unterstützen wir Unternehmen dabei, Physical AI aus der Erprobung in den produktiven Einsatz zu überführen."

Als offizieller Service Delivery Partner innerhalb des NVIDIA Partner Network verbindet Reply NVIDIA-Technologien mit der Expertise von Roboverse Reply in Robotik, Reality Capture, Digital Twins und Sensorintegration. Reply begleitet Unternehmen damit von der virtuellen Entwicklung und dem KI-Training über die Integration in bestehende Systeme bis zum produktiven Einsatz und zur Skalierung. So lassen sich Robotiklösungen schrittweise einführen, unter realistischen Bedingungen erproben und nach erfolgreichem Einsatz auf weitere Standorte und Anwendungen übertragen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261019771260/de/

Contacts:

Pressekontakt:



Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594



Sandra Dennhardt

s.dennhardt@reply.de

Tel. +49 170 4546229