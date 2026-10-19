Ein Verteidigungstechnik-Konzern aus Utah greift nach dem Antriebsspezialisten. Das Papier schießt zweistellig nach oben, notiert aber weiter unter dem Offertpreis. Großaktionär B&C hat bereits zugesagt, das Management signalisiert Unterstützung. Anteilseigner reagieren erleichtert, teils aber auch ernüchtert.Für die Aktionäre von Steyr Motors beginnt die Woche mit einem Paukenschlag: Der US-Drohnenhersteller Red Cat will den österreichischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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