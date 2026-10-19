Im Sommer 2026 waren die ersten Übernahmegespräche zwischen dem US-Defence-Unternehmen Red Cat Holdings und Steyr Motors noch abgebrochen worden. Wenig später folgte sogar eine deftige Gewinnwarnung von Steyr Motors. Geblieben war in der Investorenszene aber schon damals der Eindruck, dass Red Cat - oder ein anderes Unternehmen aus dem Sektor - über kurz oder lang einen neuerlichen Vorstoß in Richtung des Herstellers von Spezial-Dieselmotoren für den militärischen Einsatz wagen würde. Nun ist es soweit - und zwar streckt erneut Red Cat die Fühler nach Steyr Motors aus und bietet 39,00 Euro je Steyr-Aktie. Geknüpft ist die Offerte zunächst allerdings an eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Steyr-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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