The following instruments on XETRA do have their first trading 20.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2026
Aktien
1 CA01451H1047 Alex Metals Corp.
2 US82024L1035 Shattuck Labs Inc.
3 KYG5140T1094 Jingdong Industrials Inc.
4 US14068E3071 Capstone Therapeutics Corp.
5 US42226B6002 National Healthcare Properties Inc.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3547622XXX Coöperatieve Rabobank U.A.
2 USU13809AXXX Cantor Fitzgerald L.P.
3 XS3547741XXX Jyske Bank A/S
4 XS3524494XXX Tokyo, The Metropolis of...
5 XS3539366XXX Cheplapharm Arzneimittel GmbH
6 XS3517332XXX Gabunische Republik
7 NO0013759XXX Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
8 IE000UV2SXXX Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF
9 IE0004LE6XXX Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF
10 IE000RUMHXXX Amundi Global Space Technologies UCITS ETF
11 IE000TMA3XXX HSBC MSCI China Robotics UCITS ETF
12 CH1615641XXX 21shares Lighter ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.10.2026
Aktien
1 CA01451H1047 Alex Metals Corp.
2 US82024L1035 Shattuck Labs Inc.
3 KYG5140T1094 Jingdong Industrials Inc.
4 US14068E3071 Capstone Therapeutics Corp.
5 US42226B6002 National Healthcare Properties Inc.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3547622XXX Coöperatieve Rabobank U.A.
2 USU13809AXXX Cantor Fitzgerald L.P.
3 XS3547741XXX Jyske Bank A/S
4 XS3524494XXX Tokyo, The Metropolis of...
5 XS3539366XXX Cheplapharm Arzneimittel GmbH
6 XS3517332XXX Gabunische Republik
7 NO0013759XXX Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
8 IE000UV2SXXX Amundi Global Critical Metals & Rare Earths UCITS ETF
9 IE0004LE6XXX Amundi Global Electrification Infrastructure UCITS ETF
10 IE000RUMHXXX Amundi Global Space Technologies UCITS ETF
11 IE000TMA3XXX HSBC MSCI China Robotics UCITS ETF
12 CH1615641XXX 21shares Lighter ETP
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