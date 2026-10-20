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WKN: A2QD61 | ISIN: US82024L1035 | Ticker-Symbol: 82S
Düsseldorf
19.10.26 | 19:30
4,845 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SHATTUCK LABS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SHATTUCK LABS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,7254,86507:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SHATTUCK LABS
SHATTUCK LABS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
21SHARES LIGHTER ETP--
ALEX METALS CORP--
CAPSTONE HOLDING CORP--
JINGDONG INDUSTRIALS INC--
NATIONAL HEALTHCARE PROPERTIES INC--
SHATTUCK LABS INC4,8450,00 %
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