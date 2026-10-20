DJ PTA-News: GEPVOLT SE: Strom erzeugen reicht nicht mehr: GEPVOLT setzt auf intelligente Batteriespeicher für Wind- und Solarparks - GEPVOLT bietet intelligente Großbatteriespeicher gegen Netzengpässe und negative Strompreise.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

GEPVOLT SE: Strom erzeugen reicht nicht mehr: GEPVOLT setzt auf intelligente Batteriespeicher für Wind- und Solarparks

GEPVOLT bietet intelligente Großbatteriespeicher gegen Netzengpässe und negative Strompreise.

Hilden (pta000/20.10.2026/16:17 UTC+2)

Hilden, 20. Oktober 2026 - Negative Strompreise, Netzengpässe und steigende Anforderungen an die Steuerbarkeit setzen Wind- und Solarparkbetreiber zunehmend unter Druck. Intelligente Großbatteriespeicher ermöglichen eine flexiblere Nutzung und Vermarktung erneuerbarer Energie und eröffnen neue wirtschaftliche Potenziale. GEPVOLT bietet dafür schlüsselfertige Speicherlösungen mit eigener Steuerungstechnologie, Systemintegration und Fertigung in Hilden.

Negative Strompreise, Netzengpässe und steigende Anforderungen an die Flexibilität verändern die Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien. GEPVOLT bietet integrierte Großbatteriespeicherlösungen mit eigener Steuerungstechnologie, deutscher Systemfertigung und umfassender Sicherheitsarchitektur.

Flexibilität wird zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor

Wind- und Solarparks erzeugen Strom abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen - nicht zwangsläufig dann, wenn die Nachfrage und die Marktpreise besonders hoch sind. Gleichzeitig können Netzengpässe dazu führen, dass erneuerbare Erzeugungsanlagen ihre Leistung zeitweise reduzieren müssen.

Großbatteriespeicher eröffnen hier zusätzliche Möglichkeiten. Überschüssige Energie kann zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden. In Verbindung mit einer intelligenten Betriebs- und Vermarktungsstrategie lassen sich Erzeugungsprofile flexibilisieren und neue Erlösmöglichkeiten erschließen. Die konkrete Wirtschaftlichkeit hängt dabei unter anderem von Standort, Netzanschluss, Marktbedingungen und Betriebsstrategie ab.

"Für Betreiber von Wind- und Solarparks wird künftig nicht nur entscheidend sein, wie viel Energie sie erzeugen, sondern auch, wie flexibel sie diese einsetzen und vermarkten können. Intelligente Batteriespeicher entwickeln sich damit zu einem strategischen Bestandteil moderner Energieprojekte. Unser Anspruch ist es, dafür leistungsfähige, sichere und wirtschaftlich tragfähige Gesamtlösungen bereitzustellen", erklärt Franz Schnorbach, Vorstand der GEPVOLT SE.

Batteriespeicher Made in Germany - Technologie und Integration aus einer Hand

GEPVOLT entwickelt und fertigt industrielle Batteriespeichersysteme am Unternehmensstandort Hilden in Nordrhein-Westfalen. Zu den zentralen technologischen Kompetenzen zählen eigene Batterie- und Energiemanagementsysteme (BMS/EMS), Systemkonstruktion, Mittelspannungstechnik sowie die Integration umfassender Sicherheitslösungen. Die eingesetzten Batteriezellen werden derzeit aus Asien bezogen.

Das Unternehmen begleitet Speicherprojekte von der technischen Planung und Systemauslegung über die Fertigung und Inbetriebnahme bis zur langfristigen Wartung und Betreuung. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Unterstützung bei Vermarktung und Betriebsführung sowie Finanzierungsmöglichkeiten über eine Partnerbank, abhängig von den jeweiligen Projektvoraussetzungen.

Mit einer zehnjährigen Produkt- und Herstellergarantie, ergänzt durch eine versicherungstechnische Absicherung im Rahmen der geltenden Bedingungen, will GEPVOLT Betreibern zusätzliche langfristige Planungssicherheit bieten.

Brandschutz und Cybersecurity als integrale Bestandteile

Mit der zunehmenden Einbindung von Batteriespeichern in die Energieversorgung steigen auch die Anforderungen an technische Sicherheit, Überwachung und den Schutz digitaler Steuerungssysteme.

GEPVOLT setzt auf eine mehrstufige Sicherheitsarchitektur mit thermischem Monitoring, Frühdetektions- und Interventionsmechanismen sowie baulichen Schutzkonzepten. Die Abstimmung mit zuständigen Behörden und Feuerwehren ist Bestandteil der projektspezifischen Sicherheitsplanung.

Für die digitale Sicherheit berücksichtigt das Unternehmen gesicherte Kommunikationswege, kontrollierte Fernwartungszugänge, segmentierte Netzarchitekturen sowie redundante Steuerungs- und Sicherheitsfunktionen.

Ziel ist es, die Anlagen über ihren gesamten Lebenszyklus zuverlässig zu überwachen, Risiken frühzeitig zu erkennen und einen langfristig sicheren Betrieb zu unterstützen.

Vom Erzeugungspark zum flexiblen Energiestandort

Mit der Kombination aus erneuerbarer Stromerzeugung, intelligenter Speichersteuerung und langfristiger Betriebsverantwortung können Wind- und Solarparks zu flexibleren Bestandteilen des Energiesystems werden.

GEPVOLT positioniert sich dabei nicht ausschließlich als Speicherlieferant, sondern als deutscher Technologie- und Infrastrukturpartner, der technische Entwicklung, Systemintegration, Inbetriebnahme und Service aus einer Hand verbindet.

Über GEPVOLT

Die 2021 gegründete GEPVOLT SE mit Sitz in Hilden entwickelt, fertigt und integriert industrielle Batteriespeichersysteme. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Energiespeicherlösungen mit eigener BMS-/ EMS-Technologie, Mittelspannungstechnik und Sicherheitsarchitektur. Das Leistungsspektrum umfasst Planung, Systemintegration, Inbetriebnahme sowie langfristige Wartung und Service.

Weitere Informationen: www.gepvolt.com

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Aussender: GEPVOLT SE Max-Volmer-Straße 23 40724 Hilden Deutschland Ansprechpartner: Torsten Meier Tel.: +49 2103 99550-0 E-Mail: presse@gepvolt.com Website: gepvolt.com ISIN(s): DE000A460XXX (Anleihe) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

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October 20, 2026 10:17 ET (14:17 GMT)