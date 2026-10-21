Die Nachfrage nach Strom wächst. Die amerikanische Energiebehörde EIA schätzt, dass der Verbrauch in den Vereinigten Staaten im dritten Quartal 2026 um 4 % über dem Vorjahresquartal lag. Der Anteil der Windkraft an der Erzeugung soll dort von 11 % in diesem Jahr auf 12 % im Jahr 2027 steigen. Wer die Nachfrage bedienen will, braucht Windräder, Geld für neue Projekte und große Versorger. Das treibt den Ausbau voran. Wir sehen uns daher den Turbinenbauer Nordex, den Finanzierer RE Royalties und den Versorger NextEra Energy genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de