Washington - Der Gründer der US-Weltraumfirma SpaceX, Elon Musk, soll Medienberichten zufolge hinter der Drosselung des Satelliteninternets Starlink für die Ukraine stehen. Das berichten das «Wall Street Journal» und der Sender CBS News unter Berufung auf angeblich mit der Sache vertraute Personen. Das Weisse Haus und Musk hatten Vorwürfe einer gezielten Funktionseinschränkung zuvor zurückgewiesen. Musk habe im Vorfeld der Entscheidung mehrere Gespräche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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