Die Allianz-Aktie bietet Anlegern weiterhin eine attraktive Kombination aus Dividenden, Aktienrückkäufen und Gewinnwachstum. Der Münchener Versicherungskonzern hat sein Rückkaufprogramm für 2026 über 2,5 Milliarden € bereits abgeschlossen. Zusammen mit der zuletzt gezahlten Dividende ergibt sich bei einem Aktienkurs von 431,60 € eine Kapitalrückführungsrendite von rund 5,5%. Gleichzeitig sehen einige Analysten erhebliches Kurspotenzial. Berenberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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