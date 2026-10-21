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Encavis schließt ersten hybriden Stromabnahmevertrag aus Solar- und Windenergie mit Visalia in Spanien



21.10.2026 / 09:30 CET/CEST

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Encavis schließt ersten hybriden Stromabnahmevertrag aus Solar- und Windenergie mit Visalia in Spanien



Hamburg, 21. Oktober 2026 - Encavis hat in Spanien seinen ersten hybriden Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) abgeschlossen, der Solar- und Windstrom kombiniert. Im Rahmen der Vereinbarung mit dem spanischen Energieunternehmen Visalia wird Encavis über eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren jährlich 60 GWh erneuerbaren Strom aus seinem 199-MW-Aragón-Portfolio in der Nähe von Zaragoza liefern.



Der Strom stammt aus zwei Solarparks und drei Windparks. Da sich die Erzeugungsprofile von Solar- und Windenergie ergänzen, ermöglicht das PPA eine ausgewogenere Versorgung mit erneuerbarem Strom zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten.



"Spanien ist einer unserer wichtigsten Märkte, und diese Vereinbarung markiert einen weiteren Schritt in der Transformation unseres Geschäfts. Indem wir Wind- und Solarerzeugung mit der Strukturierung von Stromlieferungen verbinden, können wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die noch besser zu ihrem Bedarf passen. Das PPA mit Visalia zeigt, wie wir diesen Ansatz in die Praxis umsetzen", sagt Mario Schirru, CEO von Encavis.



Visalia ist ein unabhängiger Betreiber von Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur mit mehr als 500 urbanen Erzeugungsanlagen für Erneuerbare Energien sowie über 1.000 km Stromverteil- und Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetzen. Mit der Vereinbarung mit Encavis stärkt Visalia seine Strategie zur Beschaffung und Diversifizierung Erneuerbarer Energien und sichert sich jährlich 60 GWh Solar- und Windstrom, um den Energiebedarf seines wachsenden Kundenstamms zu decken.



"Die Vereinbarung mit Encavis stärkt unsere Strategie, Privatkunden, Eigentümergemeinschaften und KMU umfassend mit Energie zu versorgen. Indem wir lokal erzeugten Solarstrom aus unseren solar neighbourhoods (barrios solares) mit Windstrom kombinieren, können wir unsere Energieversorgung auch nachts ergänzen und uns hin zu einem effizienteren, nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Energiemodell entwickeln", sagt Alejandro Tejero-Garcés, Managing Director von Visalia.



Spanien zählt zu den wichtigsten europäischen Märkten von Encavis. Das Unternehmen betreibt dort Solar- und Windparks mit einer Leistung von 1 GW. Dazu gehören unter anderem die Solarparks Talayuela (300 MW) und La Cabrera (200 MW), die zu den ersten großen Solarparks in Europa gehörten, die ohne staatliche Förderung errichtet und betrieben wurden, sowie die Aragón-Windparks (150 MW).



Europaweit pflegt Encavis etablierte Beziehungen zu zahlreichen Unternehmens- und Energiepartnern.



Mit der kürzlich erfolgten Eröffnung seines Büros in Madrid stärkt Encavis seine Präsenz in einem seiner wichtigsten Märkte zusätzlich und unterstützt den Ausbau seiner Kunden- und Origination-Aktivitäten in Südeuropa.



"Die Kombination von Solar- und Windenergie gibt uns mehr Flexibilität, PPAs gezielt auf den Energiebedarf unserer Kunden auszurichten. Diese Vereinbarung zeigt, welchen Mehrwert es bringt, sich ergänzende Technologien zu verbinden - und das Potenzial reicht weit über ein einzelnes PPA hinaus. Europaweit sehen wir große Chancen, noch stärker kundenorientierte Lösungen zu entwickeln, darunter Full-Supply-Produkte, mit denen wir uns als langfristiger Partner positionieren - und nicht nur als Stromlieferant", sagt Jorge Arenillas, Managing Director von Encavis Energy Solutions.



Jorge Arenillas, Managing Director von Encavis Energy Solutions (links), und Alejandro Tejero-Garcés, Managing Director von Visalia, bei einem gemeinsamen Besuch im Encavis-Portfolio in Aragón, Spanien.





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Über Encavis Encavis ist ein unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) der nächsten Generation, der durch die Integration von Erneuerbarer Erzeugung, Batteriespeichern und marktorientierter Optimierung ein flexibles und resilientes Energiesystem ermöglicht und bezahlbare saubere Energie für Industriekunden bereitstellt.

Das Unternehmen betreibt ein breit diversifiziertes Portfolio aus Onshore-Windparks, Freiflächen-Solarparks und Batteriespeichersystemen in 13 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien und Spanien.

Darüber hinaus bietet Encavis institutionellen Investoren attraktive Möglichkeiten zur Beteiligung an Anlagen Erneuerbarer Energien. Die Tochtergesellschaft Stern Energy stärkt das Portfolio zusätzlich als europaweit tätiger Spezialist für technische Dienstleistungen für Photovoltaiksysteme.

Mit über 5 Gigawatt installierter Gesamtleistung leistet Encavis einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und unterstützt die Erreichung der europäischen Klimaziele.



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Verena Piaskowy

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