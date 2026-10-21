Köln (ots) -Wie verändert Künstliche Intelligenz die Produktion von Bewegtbild? Welche Anwendungen funktionieren bereits heute? Wo liegen Chancen für Kreativität und Qualität? Und wie können Broadcaster, Produzenten und Technologieanbieter die Transformation gemeinsam gestalten? Diesen Fragen widmete sich ein von RTL Deutschland initiierter Produzenten-Workshop mit Vertretern führender Produktionsunternehmen sowie internationalen KI-Anbietern. Im Mittelpunkt stand der Austausch über konkrete Anwendungsfälle entlang der Produktionskette und die gemeinsame Frage, wie KI künftig strategisch, praxisnah und partnerschaftlich eingesetzt werden kann.Zu den Teilnehmenden gehörten Vertreter von Produktionsunternehmen, RTL Deutschland, sowie Technologieanbietern wie Black Forest Labs. Den Auftakt gestalteten Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland und Max Orgonyi, Chief Transformation & AI Officer RTL Deutschland. Im Zentrum standen reale Use Cases aus der Produktion, Einblicke in aktuelle KI-Workflows sowie eine Paneldiskussion zur Frage: "Wie produzieren wir morgen?".Der Workshop verfolgte bewusst einen partnerschaftlichen Ansatz. Ziel war über die Diskussion von Effizienzpotenzialen hinaus, insbesondere die Frage, wie KI Kreativität stärken, Qualität verbessern und neue Möglichkeiten für Produzenten und Sender schaffen kann. RTL Deutschland unterstützt dabei Produzenten mit dem von RTL Studios eigens entwickelten Tool "AI Director", um KI breiter in die Produktionsprozesse zu implementieren. Themen waren unter anderem kreative Kontrolle, neue Rollenbilder in der Produktion sowie gemeinsame strategische Leitplanken für den Einsatz von KI.Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Wir beschäftigen uns bei RTL Deutschland intensiv mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz die Entwicklung und Produktion von Inhalten verändern wird. Dabei geht es darum, wie wir mit ihrer Hilfe bessere Geschichten erzählen, neue kreative Möglichkeiten erschließen und Inhalte schaffen können, die unser Publikum erreichen und begeistern. Gemeinsam mit Produzenten, Kreativen und Technologiepartnern diskutierten wir in unserem KI-Workshop konkrete Anwendungsfälle, neue Workflows und die Frage, wie KI Kreativität stärken und Qualität verbessern kann. Für mich ist dabei entscheidend: Am Ende sorgt nicht die Technologie für den Erfolg eines Inhalts, sondern die Stärke der Idee und die Qualität des Storytellings. KI wird uns unterstützen. Die Kreativität bleibt menschlich. Die spannendste Frage lautet deshalb nicht, welche Tools wir morgen einsetzen. Sondern: Wie schaffen wir mit ihnen die besten Inhalte für unser Publikum?"Max Orgonyi, Chief Transformation & AI Officer RTL Deutschland: "Künstliche Intelligenz verändert die Medien- und Produktionsbranche nachhaltig und rasant. Wir sehen in KI eine Riesenchance und möchten diesen Weg zusammen mit unseren Produzenten gehen. Dabei setzen wir auf einen offenen Austausch über Chancen, Herausforderungen und gemeinsame Projekte. Unser Ziel ist eine deutsche KI-Landschaft, die Innovation ermöglicht, Effizienzen hebt, Kreativität stärkt und dabei Mehrwert für alle Beteiligten schafft."Fokus auf Praxis und ZusammenarbeitIm Rahmen des Workshops diskutierten die Teilnehmenden anhand konkreter KI-Projekte wie "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" mit Otto Steiner, CEO Constantin Entertainment, und dem RTL Leuchtturmprojekt "AI Director" mit Thomas Goseberg, Geschäftsführer RTL Studios, die Chancen der vorgestellten Cases. Zudem erörterten sie deren strategische Einordnung sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie können Broadcaster, Produzenten und AI Labs KI bereits heute mit nachweisbarem Mehrwert einsetzen, um Rollen und Arbeitsweisen weiterzuentwickeln, Effizienz, Qualität und Relevanz zu steigern und zugleich verlässliche Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zu schaffen?Ein zentrales Ergebnis des Austauschs: Die Transformation der Produktionslandschaft wird nur gelingen, wenn Broadcaster, Produzenten und AI Labs gemeinsam Erfahrungen sammeln, Anwendungen strategisch voran treiben und Leitlinien für die Chancen des Einsatzes von KI entwickeln. Die Teilnehmenden verständigten sich darauf, den Dialog fortzusetzen und die Zusammenarbeit weiter auszubauen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. 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