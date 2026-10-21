FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach zunächst noch verhaltenem Start ins Plus vorgearbeitet. Gestützt auf KI-Werte, die Adidas-Aktien und eine Erholung im Immobiliensektor gelang dem Leitindex der Sprung knapp über seine 100-Tage-Linie, die eine beliebte Indikatorlinie für den mittel- bis längerfristigen Trend ist.

Anleger drängten ihre Sorgen wegen der Unruhen in Frankreich und der nach wie vor hohen Ölpreise vorerst etwas zur Seite. Gegen Mittag legte der Dax 0,6 Prozent auf 25.456 Punkte zu und vergrößerte damit seinen Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten, der er sich am Vortag zwischenzeitlich genähert hatte. Der MDax schaffte es zeitgleich mit einem halben Prozent ins Plus auf 30.544 Punkte.

Rückenwind brachte im Laufe des Morgens, dass sich an der technologielastigen New Yorker Nasdaq-Börse eine positive Eröffnung abzeichnet. KI-Werte sind zur Wochenmitte wieder gefragt, was in Asien bereits begonnen hatte. Als Treiber fungieren positive Nachrichten von den US-Konzernen SpaceX und Super Micro, deren Kurse vorbörslich deutlich anziehen.

Vor allem überzeugte SpaceX nach US-Börsenschluss mit einem Milliardengewinn. Außerdem bestätigte der Konzernlenker Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla . Im Dax wurden einige Werte mit KI-Bezug davon gestützt, allen voran Infineon mit 2,4 Prozent Plus.

Zum zweitgrößten Dax-Gewinner wurde Adidas mit einem Anstieg um 2,2 Prozent. Die erste Reaktion darauf, dass der Sportartikelkonzern starke Eckdaten vorgelegt und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hatte, war noch mau gewesen. Die Aktien schafften es aber dann, bei 160 Euro einen wichtigen technischen Widerstand zu brechen.

Im Immobiliensektor nutzt Grand City Properties den gedrückten Kurs des Konkurrenten LEG für ein Finanzinvestment, indem er gut 20 Prozent der Anteile kauft. Dies trieb die Kurse beider Aktien hoch und stützte auch den Grand-City-Großaktionär Aroundtown .

Qiagen-Anteile knüpften mit fast einem Prozent Plus daran an, dass sie am Vortag im Schlusshandel schon angezogen waren auf ein Hoch seit Februar. Die Aktien des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns profitieren einmal mehr von einem Bericht über ein bevorstehendes Angebot des Finanzinvestors EQT.

Im SDax gab es bei Friedrich Vorwerk einen Kurssprung um 9,5 Prozent wegen erfreulicher Zahlen. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr angehoben. Schub gibt dies auch dem Großaktionär MBB .

Eine schwache Erscheinung waren am deutschen Aktienmarkt jedoch die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) . Sie gerieten mit zwei Prozent unter Druck wegen Reformplänen des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen. Der UBS-Experte Graham Doyle sieht in diesen einen Sorgenfaktor. Sven Kürten von der DZ Bank hält FMC aber in Teilen für gut vorbereitet./tih/jha/

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