Von der Frühbörse bis nach US-Schluss: Dieser Donnerstag lässt Anlegern kaum eine Atempause.Der Donnerstag gehört zu den dichtesten Tagen der laufenden Berichtssaison. Schon ab 7 Uhr legen Nestlé, Roche und Unicredit ihre Zahlen vor, um 8 Uhr folgen Hermès mit dem Quartalsumsatz und Barclays. Am Nachmittag stehen neben den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Procter & Gamble und Lockheed Martin im Blick, bevor Kering und L'Oréal am frühen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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