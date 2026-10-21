Die Hasbro-Aktie hat gestern frisch ihre Zahlen für das 3. Quartal 2026 vorgelegt und daraufhin an der Börse einen Kurssprung von über +11% auf rund 109,50 US$ hingelegt. Die Kunden feiern das Spiel Magic: The Gathering. Aber auch die gesamte Strategie von Hasbro ist viel profitabler geworden. Ist Hasbro nach +11% Kursanstieg und mit Margen eines Tech-Unternehmens noch einen Kauf wert? Still und leise zum Gaming-Monopolist An solchen Beispielen wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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