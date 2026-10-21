Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von einer guten Stimmung im Technologiesektor angesichts einer starken Quartalsentwicklung des US-Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX. Der EuroStoxx 50 gewann 1,40 Prozent auf 6.207,52 Punkte, seinen bisherigen Wochenverlust glich er damit aus. Nicht ganz so stark waren am Mittwoch die Leitindizes in Zürich und London. Der Schweizer SMI schloss mit plus 0,51 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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