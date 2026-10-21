DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS nimmt Darlehen auf - Verbindlichkeiten an Triumph zurückgeführt, Abschluss Aktienverkauf an deutschen Investor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS nimmt Darlehen auf - Verbindlichkeiten an Triumph zurückgeführt, Abschluss Aktienverkauf an deutschen Investor

Kahl am Main (pta000/21.10.2026/20:10 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES nimmt Darlehen auf, um Verbindlichkeiten an Triumph zurückzuführen. Abschluss Aktienverkauf von Triumph an deutschen Investor

Kahl am Main, den 21. Oktober 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES hat am heutigen Tag ein nachrangig besichertes Darlehen in Höhe von rund 22,75 Mio. EUR aufgenommen. Der Darlehensgeber ist dasselbe Technologieunternehmen, das bereits im März 2026 eine Finanzierung bereitgestellt hat. Dieses neue, nachrangige Darlehen dient der Rückführung aller offenen Verbindlichkeiten gegenüber der Triumph Science and Technology Group Co., Ltd., China ("Triumph") und verbundener Unternehmen. Die zurückgeführten Verbindlichkeiten stammten aus Darlehen und erhaltenen Anzahlungen auf Projekte, die nun zurückgezahlt werden und damit nicht mehr zu Lieferverpflichtungen führen.

In diesem Zusammenhang wird das von Triumph gehaltene Aktienpaket von rund 16,75 % an SINGULUS TECHNOLOGIES an einen deutschen Investor übertragen. Im Zuge der Veräußerung der Aktien wird Herr Denan Chu, der als Aufsichtsrat Triumph als größten Aktionär der Gesellschaft repräsentiert, sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegen. Über die Neubesetzung des vierten Mitglieds im Aufsichtsrat wird zeitnah entschieden.

Triumph war über viele Jahre einer der wichtigsten Kunden sowie der bislang größte Aktionär von SINGULUS TECHNOLOGIES. Über die Jahre haben sich beide Gesellschaften in ihren Märkten und in ihrer strategischen Ausrichtung weiterentwickelt, wodurch sich der wirtschaftliche Umfang des Projektgeschäfts für Produktionsanlagen stetig verringerte. Einvernehmlich und sehr partnerschaftlich haben sich Triumph und SINGULUS TECHNOLOGIES dann verständigt, und Triumph hatte den Verkauf seines Aktienpakets initiiert. Zwischen beiden Gesellschaften wird die konstruktive Zusammenarbeit bei laufenden Projekten fortgesetzt, etwa im Servicegeschäft bestehender Produktionsanlagen und in der Kooperation an bestimmten gemeinsamen Projekten.

Der Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG bedankt sich ausdrücklich bei Triumph und der China National Building Material Group Corporation (CNBM) für die langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam konnten in den vergangenen Jahren wichtige technologische Fortschritte in der Dünnschicht-Solartechnik erzielt und in die industrielle Praxis umgesetzt werden. Auch während der herausfordernden Zeit der COVID-19-Pandemie erwies sich die Zusammenarbeit als verlässlich und partnerschaftlich. Darüber hinaus hat Triumph das Unternehmen über viele Jahre bei wesentlichen Finanzierungsschritten unterstützt und damit einen wichtigen Beitrag zur positiven Unternehmensentwicklung geleistet.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 21, 2026 14:10 ET (18:10 GMT)