DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Kahl am Main (pta000/21.10.2026/20:15 UTC+2)

Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES gibt Veränderung im Vorstand bekannt

Kahl am Main, den 21. Oktober 2026

SINGULUS TECHNOLOGIES konnte in den vergangenen Monaten eine Reihe wesentlicher Meilensteine erreichen. Die Gesellschaft hat sich operativ, finanziell und strategisch sehr positiv entwickelt. Mit den jetzt geschaffenen Voraussetzungen wird SINGULUS TECHNOLOGIES einen weiteren Schritt in ihrer strategischen Ausrichtung gehen und neue wirtschaftliche Erfolge anstreben.

Herr Markus Ehret hat die Gesellschaft seit über 16 Jahren als Vorstand geleitet und maßgeblich zu den heutigen Erfolgen beigetragen. Es ist unter seiner Verantwortung gelungen, SINGULUS TECHNOLOGIES von einem spezialisierten Hersteller von Produktionsanlagen für optische Speichermedien (i.e. CD, DVD, BluRay) hin zu einem führenden Technologieunternehmen im Bereich der Oberflächenbehandlung und Oberflächenstrukturierung in den Märkten Solar, Halbleiter und Life Science zu entwickeln. In den vergangenen 16 Jahren galt es, wirtschaftlich schwierige Zeiten zu überbrücken, die Kernkompetenzen im Sinne der Gesamtstrategie weiterzuentwickeln und in diesem Jahr endgültig den wirtschaftlichen Turnaround einzuleiten. Im laufenden Jahr konnte die Finanzierung der Gesellschaft langfristig auf eine neue Grundlage gestellt werden.

Herr Ehret und der Aufsichtsrat sehen nach dem erfolgreichen Abschluss der Transformation, der Refinanzierung und der Veränderung im Aktionärskreis jetzt einen guten Zeitpunkt, um mit einem Wechsel die nächste Phase der Unternehmensentwicklung in den kommenden Jahren zu begleiten. Die Gesellschaft kann einen Generationenwechsel im Vorstand einleiten und Herr Ehret möchte sich gezielt neuen unternehmerischen Aufgaben widmen. Vor diesem Hintergrund hat der Aufsichtsrat im besten Einvernehmen mit Herrn Ehret beschlossen, den Dienstvertrag und die Bestellung zum Vorstand zum Jahresende zu beenden.

Herr Dr. Changfeng Tu, Aufsichtsratsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG: "Der Aufsichtsrat dankt Herrn Ehret ausdrücklich für die herausragende unternehmerische Leistung der letzten Jahre, sein außerordentliches persönliches Engagement und die jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit. Herr Ehret war maßgeblich daran beteiligt, SINGULUS TECHNOLOGIES in eine stabile und äußerst perspektivreiche Zukunft zu führen".

Herr Ehret steht der Gesellschaft für die Phase der Überleitung seiner Aufgaben an einen geeigneten Nachfolger zur Verfügung.

SINGULUS TECHNOLOGIES - Synergien in Beschichtungstechnik und Nasschemie SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/ Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl/Main WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

www.singulus.de

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AAXXX (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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October 21, 2026 14:15 ET (18:15 GMT)