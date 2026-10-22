An der Börse haben Vermögenswerte manchmal zwei Preise. Einen errechneten bzw. einen theoretischen Wert und einen aktuellen Wert, den Aktienkurs. Wenn zwischen Wert und Preis eine (zu) große Lücke klafft, entstehen Chancen für vorausschauende Anleger. Oder handelt es sich bei den Bewertungsabschlägen doch nur um eine Value Trap? Die spannenden aktuellen Entwicklungen der drei Gesellschaften sind für uns Anlass genauer hinzuschauen. Die "druckfrische" PEA, also die Wertindikation des Goldprojekts von Lahontan Gold, liegt 8-mal (!) höher als der Börsenwert der Kanadier! Immobilienaktien gehören in den letzten Monaten zu den Verlierern. Steigende Zinsen, Konjunktursorgen und eine politische Unsicherheit belasten. Das trifft auch die Großen der Branche wie Vonovia. Dass durch Kursrückgänge attraktive Bewertungsniveaus entstehen können, zeigt der aktuelle Einstieg bei LEG. Was heißt das nun konkret für Anleger?Den vollständigen Artikel lesen ...
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