Beton, Bergbau, Sportschuhe: Wird aus dem Wundermaterial Graphen jetzt ein Geschäft?

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Ein Wundermaterial braucht irgendwann mehr als beeindruckende Eigenschaften: Es braucht Käufer. Bei Graphen lässt sich dieser Übergang inzwischen an konkreten Produkten beobachten - von Baustoffen über Materialien für den Bergbau bis zu Sportschuhen. Die entscheidende Frage für Anleger lautet deshalb: Welche Anwendungen schaffen den Sprung in die Produktion, und entstehen daraus wiederkehrende Bestellungen?

First Graphene Limited (ISIN: AU000000FGR3) liefert dafür neue Beispiele. Der Bericht zum Septemberquartal 2026 einschließlich der darin beschriebenen Entwicklungen nach Quartalsende dokumentiert erste Produktionsaufträge, einen Marktstart bei Gebäudesensoren und weitere industrielle Entwicklungsprogramme. Die kommerzielle Basis ist noch klein. Doch die Einsatzfelder werden greifbarer.

Bergbau: Wenn robuste Kunststoffe auch beim Brandverhalten überzeugen müssen

Ein besonders anschauliches Beispiel ist der erste Produktionsauftrag des australischen Polyurethanherstellers Pacific Urethanes. Das Unternehmen integriert PureGRAPH in Formulierungen, um deren flammhemmende Eigenschaften für Bergbauanwendungen zu verbessern.

Polyurethan wird in der Mineralverarbeitung unter anderem für Siebe, Verschleißauskleidungen, Fördertechnik und Rohrsysteme eingesetzt. Gefragt sind Abriebfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität. Gerade unter Tage muss das Material jedoch auch Anforderungen an das Brandverhalten erfüllen.

PureGRAPH soll die flammhemmenden Eigenschaften verbessern und zugleich die Haltbarkeit und Verschleißbeständigkeit erhalten. Nach Angaben von First Graphene folgt der Auftrag auf erfolgreiche Entwicklungsarbeiten und markiert den Übergang dieser Anwendung in die kommerzielle Fertigung.

Ein konkretes Kundenproblem führt damit zu einem Produktionseinsatz. Wie groß das Geschäft werden kann, bleibt offen: Auftragswert und Liefermenge nennt der Bericht nicht.

Breedon bringt die Perspektive der Baustoffindustrie ein

Im Zementgeschäft arbeitet First Graphene mit der Breedon Group plc (ISIN: GB00BM8NFJ84) zusammen. Der Baustoffkonzern produziert unter anderem Zement, Transportbeton, Asphalt und Zuschlagstoffe und ist in Großbritannien, Irland und den USA tätig.

Breedon steht damit für eine zentrale Hürde neuer Materialtechnologien: Ein Zusatzstoff muss in bestehenden industriellen Prozessen funktionieren. Technische Vorteile allein reichen nicht; auch Verarbeitung, gleichbleibende Qualität und wirtschaftlicher Nutzen müssen überzeugen.

Bereits im Geschäftsbericht 2023 beschrieb Breedon industrielle Versuche mit Graphen, die auf eine höhere Druckfestigkeit von CEM-II-Zement und einen geringeren CO2-Fußabdruck zielten. Die Technologie wird damit innerhalb einer etablierten Baustoffproduktion untersucht.

First Graphene berichtet im aktuellen Quartalsbericht über eine zwölfmonatige Verlängerung der exklusiven Kommerzialisierungsvereinbarung für Zementanwendungen. Die fortgesetzte Zusammenarbeit schafft Kontinuität auf dem Weg zur breiteren Nutzung. Sie ist allerdings noch kein Nachweis großvolumiger, wiederkehrender Verkäufe.

Vom Wärmeverlust im Gebäude zur beanspruchten Schuhsohle

Ein anderes Einsatzfeld erschließt der britische Partner Vector. Dessen auf den Markt gebrachte Peltyr-Sensoren enthalten PureGRAPH und messen den Wärmestrom durch Wände, Böden und Dächer.

Damit können Gebäudeeigentümer und Sanierungsfachleute Wärmedurchgangswerte vor und nach energetischen Verbesserungen vor Ort bestimmen. Der Nutzen liegt in der Messbarkeit: Wie viel Wärme geht durch ein Bauteil verloren, und was verändert eine Sanierung tatsächlich?

First Graphene und Vector haben eine dreijährige strategische Partnerschaft vereinbart. Produktkäufe erfolgen über gesonderte Bestellungen; die Vereinbarung selbst garantiert somit kein bestimmtes Absatzvolumen.

Nach Quartalsende sicherte sich First Graphene außerdem einen ersten Produktionsauftrag von Flux Footwear. Der US-Schuhhersteller will PureGRAPH zunächst bei seinen Graphene-XT-Trainingsschuhen in besonders beanspruchten Sohlenbereichen einsetzen. Ziel sind verbesserte Haltbarkeit, Abrieb- und Reißfestigkeit sowie Griffigkeit und Flexibilität.

Der Erstauftrag ist laut First Graphene finanziell nicht wesentlich. Er eröffnet jedoch ein zusätzliches kommerzielles Anwendungsfeld im Sportschuhgeschäft.

Kohlefaser als weitere Entwicklungschance

Mit dem türkischen Hersteller Aeropreg vereinbarte First Graphene nach Quartalsende zudem ein dreijähriges Entwicklungs- und Kommerzialisierungsprogramm für graphenverstärkte Kohlefaser-Prepregs - vorimprägnierte Faserhalbzeuge.

Zunächst sollen eine reproduzierbare Graphendosierung und anschließend Materialeigenschaften sowie Herstellbarkeit validiert werden. Ein Marktstart hängt von den Versuchsergebnissen ab.

Finanziell bleibt die Ausgangsbasis überschaubar: Im Septemberquartal meldete First Graphene rund 201.000 australische Dollar kombinierte Einnahmen, 21 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Etwa 100.000 Dollar entfielen auf Graphenverkäufe und Produktentwicklung, rund 101.000 Dollar auf Kooperations- und Forschungsprogramme.

Fazit

Graphens wirtschaftliches Potenzial wird dort interessant, wo Hersteller einen konkreten Nutzen erkennen: bessere Materialeigenschaften im Bergbau, belastbarere Schuhsohlen oder messbare Wärmeverluste in Gebäuden. Die unterschiedlichen Anwendungen zeigen, dass sich die Kommerzialisierung über mehrere spezialisierte Märkte entwickeln kann.

First Graphene verfügt dafür über erste Produktionsaufträge, einen Partner mit vermarkteten Sensoren und eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Breedon. Das Unternehmen befindet sich dennoch in einer frühen Phase der kommerziellen Skalierung. Entwicklungsvereinbarungen, Erstbestellungen und regelmäßige Serienlieferungen haben jeweils eine unterschiedliche wirtschaftliche Bedeutung.

Auch die Finanzierung bleibt relevant. Ende September standen rund 1,83 Millionen australische Dollar Liquidität einem operativen Mittelabfluss von 915.000 Dollar im Quartal gegenüber. Der Bericht weist rechnerisch zwei Quartale Finanzierungsreichweite aus.

Entscheidend werden deshalb Folgeaufträge, höhere Verkaufserlöse und die weitere Liquiditätsentwicklung. Die neuen Anwendungen geben der Geschäftsidee Substanz. Ob aus dem Wundermaterial ein tragfähiges Geschäft entsteht, entscheidet sich daran, ob Kunden nach dem ersten Produktionseinsatz dauerhaft nachbestellen.

Quellen:

First Graphene - Fibreglass Swimming Pools Case Study



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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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