Bern (ots) -Der Verwaltungsrat hat Kathrin Wehrli zur neuen CEO von Valiant ernannt. Die 46-jährige Zürcherin leitet aktuell den Bereich Firmen und Institutionelle Kunden und ist Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant. Sie wird ihre neue Position am 20. Mai 2027 antreten."Kathrin Wehrli hat den Verwaltungsrat durch ihre unverkennbare Kundenorientierung, ihre fundierte Bankenexpertise und ihren strategischen Weitblick überzeugt, dass sie für diese Position bestens geeignet ist. Dank ihrer Führungsstärke wird sie die erfolgreiche Entwicklung von Valiant weiterführen und als Wegbereiterin wichtige Impulse für die Zukunft setzen", sagt Markus Gygax, Präsident des Verwaltungsrats.Aktuell Leiterin Firmen und Institutionelle KundenIhre berufliche Karriere startete Kathrin Wehrli in der Unternehmensberatung nach ihrem Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Lausanne. Danach war die versierte Bankerin während 15 Jahren bei mehreren Grossbanken in verschiedenen Führungsfunktionen und als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Sie verfügt sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft sowie in der Vermögensverwaltung über umfangreiche Erfahrung. Erfolgreich durchgeführte Transformations- und Digitalisierungsprojekte runden ihren Leistungsausweis ab. Seit 1. September 2025 leitet Kathrin Wehrli mit Erfolg den Bereich Firmen und Institutionelle Kunden bei Valiant und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Kathrin Wehrli ist 46 Jahre alt und wohnt in Zürich. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und ist sportbegeistert.Amtsantritt nach der Generalversammlung 2027Kathrin Wehrli wird Ewald Burgener nach der Generalversammlung am 20. Mai 2027 als CEO ablösen. An der Generalversammlung 2027 vom 19. Mai stellt sich Ewald Burgener zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrats. Die Nachfolgeregelung von Kathrin Wehrli für die Leitung des Bereichs Firmen und Institutionelle Kunden wird in Kürze angegangen.Über ValiantValiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 39,0 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende - davon über 70 Auszubildende.Pressekontakt:Kontakt für Analysten und Investoren:Joachim Matha, Leiter Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.chKontakt für Medienschaffende:Nathalie Hertig, Leiterin Unternehmenskommunikation, 031 320 96 18, medien@valiant.chOriginal-Content von: Valiant Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100004287/100943134