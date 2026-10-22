FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst etwas erholten Aktien von Renk fallen am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate wieder um 3,5 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs zurück. Die Augsburger haben einen Käufer für ihr Gleitlagergeschäft gefunden, und kommen auf dem Weg zum reinen Rüstungskonzern damit voran. Börsianer sehen in der neuen Prognose für das laufende Geschäftsjahr aber auch operativ eine leichte Senkung.

Barclays-Analyst Afonso Osorio hält etwas sinkende Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er lobt stattdessen das künftig klarere Portfolio und sieht auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine attraktive Einstiegschance./ag/jha/