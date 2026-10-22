Am Mittwoch griffen die Anleger in Frankfurt wieder beherzter zu. Der DAX gewann 1,35 Prozent auf 25.645 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit einem Monat. Die Nebenwerte hielten Schritt: Der MDAX legte um 0,85 Prozent auf 30.651 Punkte zu, der SDAX stieg um 1,44 Prozent auf 18.445 Punkte. Der TecDAX kletterte um 1,38 Prozent auf 4.068 Punkte. Jenoptik sprang nach einem höheren Margenziel um gut 12 Prozent nach oben. Friedrich Vorwerk führte nach der zweiten Prognoseanhebung des Jahres den SDAX an. Spät am Abend kam dann ein Paukenschlag aus dem DAX, denn der Finanzinvestor EQT will Qiagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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