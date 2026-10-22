München (ots) -- Donnerstag, 22. Oktober 2026: "Zurück in die Zukunft 2" (20:15 Uhr)- Freitag, 23. Oktober 2026: "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" (20:15 Uhr)- Am Wochenende: "Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück" und "Es", jeweils um 20:15 UhrDie Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten in dieser Woche einen bunten Mix aus Zeitreise-Kult, packender Action, Science-Fiction und Horror. Am Donnerstag geht es mit den beiden Fortsetzungen von "Zurück in die Zukunft" erst ins Jahr 2015 und anschließend in den Wilden Westen. Am Freitag steht in "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" das Weiße Haus unter Beschuss, bevor "Blade Runner 2049" in eine düstere Zukunft führt. Am Wochenende folgen eine Alien-Invasion in "Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück", der Widerstand gegen ein totalitäres Gesellschaftssystem in "Die Bestimmung - Insurgent" und Stephen Kings Horrorverfilmung "Es".Donnerstag, 22. Oktober 2026Am Donnerstag zeigt RTLZWEI die beiden Fortsetzungen der Kultreihe "Zurück in die Zukunft". In "Zurück in die Zukunft 2" (20:15 Uhr) reisen Marty McFly (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) ins Jahr 2015, um Martys zukünftige Kinder vor dem Gefängnis zu bewahren. In "Zurück in die Zukunft 3" (22:25 Uhr) verschlägt es die beiden ins Jahr 1885. Während Marty seinen Freund vor einem tödlichen Duell retten will, verliebt sich Doc in die Lehrerin Clara Clayton.Freitag, 23. Oktober 2026Der Freitagabend wird actionreich: In "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" (20:15 Uhr) stürmen Terroristen das Weiße Haus und nehmen den US-Präsidenten als Geisel. Der ehemalige Personenschützer Mike Banning (Gerard Butler) versucht, die Angreifer im Alleingang aufzuhalten. Zum Ensemble des Kinoerfolgs gehören zudem Aaron Eckhart und Morgan Freeman.Anschließend entdeckt der Polizist K (Ryan Gosling) in "Blade Runner 2049" (22:25 Uhr) ein Geheimnis, das die Gesellschaft der Zukunft erschüttern könnte. Denis Villeneuve führte bei der Fortsetzung des Science-Fiction-Klassikers von 1982 Regie. Neben Ryan Gosling übernimmt Harrison Ford eine Hauptrolle.Samstag, 24. Oktober 2026In "Die 5. Welle - Wir kämpfen zurück" (20:15 Uhr) sucht die junge Cassie (Chloë Grace Moretz) auf der Flucht vor Alienangriffen ihren entführten Bruder. Der Science-Fiction-Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des amerikanischen Schriftstellers Rick Yancey.Danach sind Tris (Shailene Woodley) und Four (Theo James) in "Die Bestimmung - Insurgent" (22:25 Uhr) auf der Flucht vor der skrupellosen Machthaberin Jeanine Matthews (Kate Winslet).Sonntag, 25. Oktober 2026Kurz vor Halloween zeigt RTLZWEI "Es" (20:15 Uhr) nach dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Als sein kleiner Bruder Georgie verschwindet, sucht Bill gemeinsam mit sechs Freunden nach Antworten. Dabei stoßen die Jugendlichen auf eine unheimliche Kreatur, die häufig als Clown Pennywise erscheint. Um 22:55 Uhr wiederholt RTLZWEI "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr".Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Donnerstag, 22. Oktober 2026, bis Sonntag, 25. Oktober 2026, bei RTLZWEIWeitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6375808