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Verlassene Öl- und Gasquellen, die unbemerkt klimaschädliches Methan in die Atmosphäre blasen, galten lange Zeit als nahezu unlösbares Umweltproblem der USA.

Heute wandeln sich diese historischen Altlasten dank strengerer Richtlinien und massiver staatlicher Infrastrukturprogramme in lukrative Zukunftsmärkte. Als einer der Pioniere agiert das nordamerikanische Dienstleistungsunternehmen Zefiro Methane, das mit jahrelanger Branchenerfahrung und vollen Auftragsbüchern auftrumpft. Nach einer schnellen Kursrally, mit einer anschließenden schnellen, gesunden Korrektur, schauen Investoren gespannt auf die aktuelle charttechnische Ausgangslage - und die sieht gut aus! Die Kombination aus staatlichen Millionenaufträgen und starker operativer Auslastung macht das Papier zu einem aussichtsreichen "Investmentcase" für viele Anleger. Lesen Sie im folgenden Artikel, welche Möglichkeiten auf weitere Kursgewinne in dem Spezialisten für Methanreduktion stecken und worauf Investoren jetzt genau achten sollten.

Der unsichtbare Feind lauert in der Natur

Diese nahezu unsichtbaren Zeitbomben im Untergrund galten lange Zeit als ein unlösbares Problem. Heute gibt es aber strengere Umweltauflagen und politische Vorgaben und diese ändern auch die Sichtweise auf dieses Problem und fordert Lösungen. Die Beseitigung dieser Altlasten ist ein absoluter Zukunftsmarkt. Der gesamte adressierbare Markt für die Sanierung dieser Altlasten wird von Experten auf gigantische 500 Mrd. USD geschätzt, womit sich für spezialisierte Dienstleister ein nahezu unerschöpfliches Betätigungsfeld öffnet.

Hinter diesem Trend steht, wie eben schon kurz erwähnt, auch ein regulatorischer Druck, der durch staatliche Programme wie z. B. den US-amerikanischen Infrastructure Investment and Jobs Act mit Milliardenbeträgen sichtbar wird. Allein über dieses Gesetz wurden rund 4,7 Mrd. USD zur Verfügung gestellt, um verwaiste Bohrlöcher systematisch zu schließen und die Umwelt zu schützen. Während viele grüne Start-ups an hohen Hürden und fehlender Finanzierung scheitern, agiert Zefiro Methane in einem Umfeld, in dem staatliche Budgets bereits fest vorgesehen sind und auch abgerufen werden können. Das Unternehmen profitiert dabei von seiner starken Marktposition und der Fähigkeit, auch in den gerade sensiblen Naturräumen wie dem Cuyahoga Valley National Park wiederholt als verlässlicher Partner beauftragt zu werden.



Top Geschäftsmodell

Eine besondere Säule, manche würden es auch als das Rückgrat des Unternehmens bezeichnen, bildet die hundertprozentige Tochtergesellschaft Plants and Goodwin, die auf eine mehr als fünfzigjährige operative Geschichte im traditionsreichen Appalachian-Becken blickt. Das Geschäftsmodell insgesamt ruht auf mehreren Einnahmesäulen, die für eine gesunde Diversifikation sorgen. Dazu gehören, wie schon erwähnt und beschrieben, staatlich geförderte Programme zur Stilllegung verwaister Quellen, direkte Aufträge von privaten Energiebetreibern, professionelle Messungen und Überwachungen von Methanemissionen sowie die Generierung von CO2-Zertifikaten. Zefiro deckt damit quasi den gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs von der Analyse bis zur vollständigen Renaturierung aus einer Hand ab und schafft somit einen Mehrwert für viele Unternehmen, Menschen, die Natur und natürlich auch sich selbst.

Die letzten Finanzkennzahlen für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr zeigen diesen operativen Aufschwung und die verbesserte Ertragskraft des Unternehmens schwarz auf weiß. Der Jahresumsatz kletterte um knapp 31% auf 42,5 Mio. USD nach 32,4 Mio. USD im vorherigen Geschäftsjahr. Noch deutlicher fiel die Gewinnverbesserung aus, denn der Bruttogewinn sprang um 66% auf 12,4 Mio. USD nach oben, womit sich die Bruttomarge von 23% auf etwas über 29% ausweitete. Das Unternehmen machte zwar noch einen Nettoverlust von 3,5 Mio. USD, jedoch wurde dieser spürbar verringert und deutet damit auch auf die operative Kehrtwende hin. Mittlerweile ist das Unternehmen schon recht ordentlich gewachsen. Zur Mannschaft und zum Equipment gehören 147 qualifizierte Mitarbeiter, 25 Bohranlagen, 14 Wireline-Einheiten und sechs Zementspreads. Ein frisch gemeldeter Regierungs-Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD, der vertraglich bis Juni 2029 reicht, sichert zudem eine gute Planung für die Zukunft.

Charttechnik und Investment-These

An den Börsen hat sich diese operative Entwicklung in den vergangenen Monaten schon herumgesprochen. Nach einem Anstieg von Kursen um 0,20 CAD im Oktober 2025 kletterte das Papier bis zum Mai 2026 in der Spitze auf stolze 0,80 CAD. Seitdem wird dieser steile Anstieg in einer gesunden und mustergültigen Korrektur charttechnisch ausgeglichen, wobei der aktuelle Kurs bei 0,66 CAD notiert. Nach unten wird das Papier durch eine stabile horizontale Unterstützung im Bereich zwischen 0,50 und 0,60 CAD recht verlässlich abgesichert. Charttechnisch richtet sich der Blick nun auf den Bereich zwischen 0,69 CAD und 0,70 CAD, denn ein Sprung über diese Marke würde den erfolgreichen Ausbruch bedeuten.

Gelingt dieser Befreiungsschlag, könnte die Aktie mit frischem Momentum zügig Kurs auf ihr altes Hoch bei 0,80 CAD nehmen, über dem der Weg bis zur psychologisch wichtigen Marke von 1,00 CAD weitgehend frei sein sollte. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Investment-These durch den drängenden Bauboom von Industrieanlagen und Rechenzentren, da Entwickler niemals auf Grundstücken mit unversiegelten Altlasten bauen dürfen und deshalb dringend auf Anbieter wie Zefiro angewiesen sind. Damit ist das Unternehmen weit mehr als nur ein reiner Profiteur staatlicher Dekarbonisierungsgelder, sondern ein immer wichtiger werdender Infrastrukturdienstleister in einer künftig weiterhin stark nachgefragten Nische.



Ein Chartausbruch über den Widerstandsbereich ist jetzt jederzeit möglich!

Fazit

Zefiro Methane verbindet ein recht krisensicheres, stark wachsendes Kerngeschäft im Bereich der Methanreduktion mit gut gefüllten Auftragsbüchern und einer attraktiven charttechnischen Ausgangslage. Der Ausbruch aus der Konsolidierungsbewegung könnte erfolgen, wenn die Marke bei 0,70 CAD überschritten wird. Das Unternehmen überzeugt durch solide Finanzkennzahlen, staatlich abgesicherte Einnahmen und eine hervorragende Positionierung in einem milliardenschweren Zukunftsmarkt.





Interessenskonflikt

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