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WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
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22.10.26 | 16:53
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BARCLAYS PLC Chart 1 Jahr
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BARCLAYS PLC4,949-1,19 %
EQT AB26,340-0,45 %
FLATEXDEGIRO SE23,640-3,98 %
HERMES INTERNATIONAL SCA1.287,50-5,26 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION220,30-1,30 %
KRONES AG112,00-2,61 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC111,75+6,43 %
META PLATFORMS INC581,00-6,46 %
NESTLE SA91,85+2,76 %
NOKIA OYJ7,602-7,63 %
RENK GROUP AG36,765-1,37 %
ROCHE HOLDING AG PS424,20+0,87 %
SAP SE213,75+2,44 %
SARTORIUS AG VZ273,70+4,83 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC608,60-1,49 %
VOSSLOH AG52,80+3,43 %
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