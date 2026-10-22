Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen von Nervosität geprägten Handel am Ende kaum verändert abgeschlossen. Das Geschäft war nach dem bislang guten Wochenverlauf von Gewinnmitnahmen geprägt, jedoch boten die stark anziehenden Schwergewichte Novartis und Nestlé dem Leitindex SMI bis zum Schluss eine Stütze. Der Nahrungsmittelriese überzeugte mit Quartalszahlen, was auch dem Hautpflegekonzern Galderma oder dem Rolltreppen- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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