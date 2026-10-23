© Foto: wO-ChatGPTDer Nasdaq erlebt den schwärzesten Tag seit Juni, Meta verliert gut 120 Milliarden US-Dollar an Wert und Öl nähert sich 114 US-Dollar. Wende oder nur ein Gewitter? Was jetzt für Ihr Depot zählt.
Enthaltene Werte: US0079031078,DE0006231004,US4581401001,US5398301094,DE0008469XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US30303M1027,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,DE000A0WMPJ6,LU1778762911,DE000ENER6Y0,US5738741041,US80004C2008Den vollständigen Artikel lesen