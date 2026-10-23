48m mit 1,18 g/t Gold: Axo Metals landet Volltreffer ab mit Golderz ab der Oberfläche

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Axo Metals erweitert Luz del Cobre mit bis zu 3,94 g/t Gold über 15 Meter - oberflächennahe Treffer und bestehende Infrastruktur eröffnen Potenzial für eine frühe Produktion.

Axo Metals (TSXV: AXO / WKN A416BY) baut die Goldmineralisierung auf seinem San-Antonio-Projekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora signifikant aus. Im Zentrum der jüngsten Bohrerfolge steht die Neuentdeckung Luz del Cobre: Neben oberflächennahen Abschnitten wie 48 Metern mit 1,18 g/t Gold direkt ab der Oberfläche lieferten die Bohrer hochgradige Treffer von bis zu 3,94 g/t Gold über 15 Meter. Da die neue Zone nur 1,8 Kilometer von der bereits genehmigten Aufbereitungsinfrastruktur entfernt liegt, prüft das Unternehmen, Luz del Cobre parallel zur etablierten Lagerstätte Sapuchi für eine vorgezogene Produktionsphase zu nutzen.

Axo Metals: Starke Treffer ab Oberfläche erweitern Zone Luz del Cobre

Die neuen Analysen umfassen 33 Bohrlöcher über rund 3.700 Meter und knüpfen an das Entdeckungsbohrloch SOSAP-26-048 an, das zuvor 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold in oberflächennahem Oxidmaterial durchteuft hatte. Die aktuellen Resultate belegen nicht nur die Ausdehnung der oberflächennahen Oxidzone, sondern weisen auch in der Tiefe substanzielle Sulfidvererzungen nach.

Die wichtigsten Bohrkernbefunde der aktuellen Kampagne im Überblick:

Luz del Cobre ab Oberfläche: Bohrloch SOSAP-26-069 durchschnitt direkt ab Ansatzpunkt 48,0 Meter mit durchschnittlich 1,18 g/t Gold (einschließlich 23,0 Metern mit 1,59 g/t); SOSAP-26-077 traf ebenfalls ab Oberfläche auf 25,8 Meter mit 0,88 g/t Gold (inklusive 10,3 Metern mit 1,75 g/t).

Hochgradiges Sulfiderz in geringer Tiefe: SOSAP-26-083 lieferte ab zwölf Metern Bohrtiefe 15,0 Meter mit 3,94 g/t Gold in sulfidischem Wirtsgestein.

Verbindungskorridor bestätigt: Rund 750 Meter westlich liegt die Sapuchi-Ressource; im Zwischenbereich belegte SOSAP-26-080 (u. a. 39,6 Meter mit 0,32 g/t und 11,0 Meter mit 1,29 g/t Gold) die Mineralisierung über bereits 450 Meter Streichlänge.

Erweiterung an der Sapuchi-Flanke: Bohrung SOSAP-26-053 bestätigte zusätzliche Zonen am Rand des Erzkörpers mit 22,0 Metern zu 1,62 g/t, 11,0 Metern zu 1,72 g/t sowie 17,0 Metern zu 0,94 g/t Gold .

Um diese Dynamik zu nutzen, sind aktuell drei Diamantbohrgeräte im Einsatz. Zwei Anlagen konzentrieren sich auf Luz del Cobre und den Korridor zu Sapuchi, während das dritte Gerät Bestimmungsbohrungen auf Sapuchi durchführt, um abgeleitete Ressourcen (Inferred) in angezeigte Kategorien (Indicated) zu überführen und die konzeptionelle Tagebauhülle zu optimieren.

Bestehende Infrastruktur und historische Halden beschleunigen Entwicklung

Die Besonderheit von Luz del Cobre liegt in seiner industriellen Vorgeschichte: Zwischen 2011 und 2018 wurden dort im Tagebau rund 2,8 Millionen Tonnen Kupferoxid abgebaut. Die aktuellen Bohrungen zeigen nun eine reine Goldvererzung ohne nennenswerte Kupferbeimengungen, was die metallurgische Gewinnung deutlich vereinfacht. Da der alte Tagebau über Schwerlaststraßen direkt an die Liegenschaft San Antonio angebunden ist, bieten sich für einen beschleunigten Abbau erhebliche Synergien.

Einen weiteren Hebel stellen die historischen Abraumhalden von Luz del Cobre dar. Dass dieses Material wirtschaftlich attraktiv ist, bewies die Osisko Gold Group zwischen Ende 2021 und Mitte 2023: Aus der Haufenlaugung von rund 1,14 Millionen Tonnen Haldenmaterial (Durchschnittsgehalt: 0,58 g/t Gold) wurden bei einer Gewinnungsrate von 74 Prozent insgesamt 13.591 Unzen Gold verkauft. Axo Metals hat die Halden jüngst über ein 1.900 Meter langes Reverse-Circulation-Programm im 25-mal-25-Meter-Raster beprobt; die Laborergebnisse werden noch vor Jahresende erwartet. Bei positivem Befund könnten die Halden - nur 1,8 Kilometer von der firmeneigenen Carbon-in-Column-Anlage (CIC) entfernt - schnellen Beschickungsstoff für die Anlage liefern.

Mit einer bestehenden Basis von 576.000 Unzen Gold (Indicated) und 544.000 Unzen Gold (Inferred) plus Silber positioniert sich San Antonio als wachstumsstarkes Distriktprojekt. Gleichzeitig schärft das Management das Portfolioprofil: Die Optionsvereinbarung für die Liegenschaft La Gallina auf dem Kupferprojekt La Huerta (Jalisco) wurde beendet. Axo konzentriert sich dort künftig auf die zu 100 Prozent kontrollierte Juanes-Konzession, welche den Großteil der bisherigen Bohrungen und alle relevanten Kupfertreffer des Projekts umfasst.

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