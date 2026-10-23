Ob eine einzelne Veränderung im menschlichen Erbgut harmlos bleibt oder eine schwere Krankheit auslöst, gibt der Forschung oft Rätsel auf. Ein neuer Ansatz aus der Softwareentwicklung verbindet diese biologischen Daten nun mit einer ungewohnten Schnittstelle. Das US-amerikanische KI-Unternehmen Hugging Face hat unter dem Namen Carbon-X ein neues Open-Source-Sprachmodell veröffentlicht, das den Buchstabencode der DNA direkt in einem englischsprachigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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