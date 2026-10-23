Vancouver, BC / 23. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das "Unternehmen" oder "ATMY") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat, bei der es 10.000.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit gemäß der in Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen (die "Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten") ausgegeben hat und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 3.000.000 $ erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital der Gesellschaft (jeweils eine "Stammaktie") und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis einschließlich 23. Oktober 2028 eine Stammaktie der Gesellschaft zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsmaßnahmen im Rahmen des Bald-Hill-Antimon-Projekts des Unternehmens sowie für allgemeine Working Capital-Zwecke verwendet. Das Unternehmen zahlt eine Vermittlerprovision in Höhe von 180.000 $ in bar an einen nicht verbundenen Dritten für Dienstleistungen, die dieser als Vermittler im Zusammenhang mit der Privatplatzierung für das Unternehmen erbracht hat.

Antimonprojekt Bald Hill - ein Projekt mit beträchtlichem Antimonpotenzial

Highlights

Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass Bald Hill die höchstgradige Antimonlagerstätte in Nordamerika ist, wobei die Bohrungen auf abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten schließen lassen.

Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone über 600 Meter Länge und bis in eine Tiefe von mindestens 350 Metern abgegrenzt. Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen.

Die Mächtigkeit der Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4 bis 5 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

NI-43-101-konformer technischer Bericht: Die geschätzte potenzielle Menge und der Gehalt des bebohrten Gebiets, das Gegenstand unserer Exploration ist, werden im technischen Bericht von 2025 mit etwa 2,7 Millionen Tonnen und einem Antimongehalt zwischen 3 % und 4 % angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101-konformen Bericht, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

Durch Bodenproben wurden neue Zonen etwa 3 Kilometer südlich der Main Zone auf dem neu erworbenen Second Run Claim abgegrenzt.

TECHNISCHER BERICHT GEMÄSS NATIONAL INSTRUMENT 43-101: "BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, NTS 21G/09", erstellt für Antimony Resources, am 2. März 2026. Erstellt von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

http://www.antimonyresources.ca/

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, mailto:asimone@simonecapital.ca

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