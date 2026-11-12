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zukunftsbilanzen.de
12.11.2026 06:46 Uhr
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Bis zu 800% Potenzial: Die Kursziele der Analysten für Infineon, Antimony Resources und Stellantis

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources. Fast eine Verdopplung bei Infineon, fast eine Verdreifachung bei Stellantis, fast eine Verzehnfachung bei Antimony Resources: So weit reichen die kühnsten Kursziele der Analysten. Die Gründe sind unterschiedlich: Mal steckt ein Rekordjahr dahinter, mal ein Rohstoff mit geopolitischer Brisanz, mal eine Sanierung mit offenem Ausgang. Hier lesen Sie, warum die Lücken zwischen den aktuellen Börsenkursen und den Einschätzungen der Experten so groß sind.

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