GSK gelingt FDA-Coup mit 71-Prozent-Ergebnis: Warum auch Mesoblast auf die nächste Therapiegeneration setzt

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Eine Krebsbehandlung ohne Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation - was lange als außergewöhnliche Perspektive galt, ist für eine bestimmte Patientengruppe in den USA nun eine zugelassene Therapieoption. Am 19. Oktober erhielt der britische Pharmakonzern GSK (ISIN: GB00BN7SWP63) von der US-Arzneimittelbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für sein Immuntherapeutikum Jemperli bei einer speziellen Form von lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom. In der zulassungsrelevanten Studie kamen 71 Prozent der behandelten Patienten bislang ohne zusätzliche Krebstherapie aus und zeigten keinen Krankheitsfortschritt. Die Entscheidung verdeutlicht, welches Potenzial gezielte neue Behandlungsmethoden entfalten können. Für Anleger rücken damit auch Biotechnologieunternehmen in den Blick, die bereits eine erste innovative Therapie erfolgreich auf den Markt gebracht haben und nun weitere Anwendungen erschließen wollen. Dazu zählt der australische Zelltherapiespezialist Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8), der nach der ersten FDA-Zulassung seiner Technologieplattform inzwischen relevante kommerzielle Umsätze erzielt.

FDA erteilt GSK eine bemerkenswerte Zulassung

Die neue Genehmigung betrifft Jemperli mit dem Wirkstoff Dostarlimab, einen sogenannten PD-1-Inhibitor. Zugelassen wurde die alleinige Anwendung bei zuvor unbehandelten Erwachsenen mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom im Stadium II oder III, deren Tumoren bestimmte genetische Eigenschaften aufweisen. Diese werden als Mikrosatelliteninstabilität-hoch (MSI-H) beziehungsweise Mismatch-Reparatur-Defizienz (dMMR) bezeichnet. Bei solchen Tumoren funktioniert ein wichtiger Reparaturmechanismus für DNA-Schäden nicht richtig. Dadurch entstehen Veränderungen, die das Immunsystem besonders gut erkennen kann. Jemperli blockiert ein Signal, mit dem Krebszellen die Immunabwehr bremsen. Die FDA-Zulassung eröffnet damit erstmals für diese genau definierte Patientengruppe die Möglichkeit, eine zugelassene Immuntherapie ohne begleitende Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation einzusetzen.

71 Prozent der Patienten benötigten keine zusätzliche Behandlung

Grundlage der Entscheidung waren unter anderem die Ergebnisse der Phase-II-Studie AZUR-1 mit 154 Patienten. Nach Angaben der FDA benötigten 110 Teilnehmer beziehungsweise 71 Prozent während des bisherigen Beobachtungszeitraums weder eine zusätzliche Krebsbehandlung noch zeigten sie einen Krankheitsfortschritt. Bei der unabhängigen zentralen Auswertung erreichten 47 Prozent der zum jeweiligen Zeitpunkt auswertbaren Patienten eine über zwölf Monate anhaltende klinische Komplettremission. Nach Einschätzung der Prüfärzte lag dieser Anteil bei 68 Prozent. Diese Unterschiede beruhen auf verschiedenen Auswertungsmethoden und Patientengruppen. Die viel beachtete 71-Prozent-Zahl ist daher nicht mit einer bestätigten Heilungsrate gleichzusetzen. Dennoch sind die Ergebnisse medizinisch bemerkenswert: Für geeignete Patienten könnte die Immuntherapie belastende Standardbehandlungen vermeiden, die unter anderem dauerhafte Einschränkungen der Darmfunktion oder einen künstlichen Darmausgang zur Folge haben können.

Eine kleine Patientengruppe eröffnet eine neue Therapieoption

Die FDA schätzt, dass etwa drei Prozent der lokal fortgeschrittenen Rektumkarzinome die für diese Behandlung erforderlichen genetischen Merkmale aufweisen. Es handelt sich folglich nicht um eine Zulassung für sämtliche Darmkrebspatienten, sondern um einen eng abgegrenzten Teilmarkt. Gerade darin liegt jedoch ein wichtiger Aspekt moderner Arzneimittelentwicklung: Neue Therapien müssen nicht zwangsläufig von Beginn an auf möglichst große Patientengruppen ausgerichtet sein. Entscheidend kann zunächst sein, bei einer klar identifizierbaren Erkrankung einen erheblichen medizinischen Nutzen nachzuweisen. Die Zulassung von Jemperli erfolgte im beschleunigten Verfahren auf Basis bisheriger Studienergebnisse. GSK muss die Patienten weiter beobachten und den langfristigen klinischen Nutzen bestätigen. Auch mögliche schwere immunvermittelte Nebenwirkungen bleiben zu berücksichtigen.

Was die GSK-Entscheidung für den Biotechnologiesektor bedeutet

Für den Kapitalmarkt ist die Nachricht über den unmittelbaren Behandlungserfolg hinaus interessant. Sie zeigt, wie ein bereits bekanntes Medikament durch zusätzliche klinische Forschung neue Einsatzmöglichkeiten erhalten kann. Jemperli ist kein vollständig neu entwickeltes Produkt, sondern verfügt bereits über weitere onkologische Zulassungen. Die neue Indikation erweitert seinen medizinischen Anwendungsbereich und damit grundsätzlich auch seine kommerziellen Perspektiven. Ob daraus erhebliche zusätzliche Umsätze entstehen, hängt allerdings von der Zahl geeigneter Patienten, diagnostischen Tests, ärztlicher Akzeptanz und der Erstattung ab. Das übergeordnete Geschäftsmodell ist dennoch nachvollziehbar: Eine erfolgreiche Erstzulassung kann die Grundlage für die Entwicklung weiterer Anwendungen bilden, sofern diese jeweils eigenständig klinisch und regulatorisch abgesichert werden.

Mesoblast hat den ersten entscheidenden Schritt bereits geschafft

An dieser Stelle ergibt sich die Verbindung zu Mesoblast. Das Unternehmen entwickelt keine Krebstherapie nach dem Wirkprinzip von Jemperli und steht mit GSK in dieser Indikation auch nicht im Wettbewerb. Mesoblast verfolgt mit seinen allogenen mesenchymalen Stromazellen einen anderen medizinischen Ansatz, der auf die Regulierung überschießender Entzündungsreaktionen ausgerichtet ist. Gemeinsam ist beiden Unternehmen jedoch die strategische Aufgabe, den medizinischen und wirtschaftlichen Wert bereits zugelassener Produkte durch weitere Anwendungen auszubauen. Mit Ryoncil erhielt Mesoblast im Dezember 2024 die erste FDA-Zulassung für ein mesenchymales Stromazellprodukt. Das Medikament wird in den USA zur Behandlung der steroidrefraktären akuten Graft-versus-Host-Erkrankung bei Kindern ab zwei Monaten eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine potenziell lebensbedrohliche Komplikation nach einer allogenen Stammzelltransplantation, bei der Immunzellen des Spenders gesundes Gewebe des Empfängers angreifen.

115 Millionen Dollar Umsatz aus der ersten Zulassung

Dass eine spezialisierte Zelltherapie auch wirtschaftlich relevant werden kann, zeigen die jüngsten Geschäftszahlen. Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Mesoblast mit Ryoncil Nettoproduktumsätze von 115,2 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz des Unternehmens erreichte 120,3 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahr lediglich 17,2 Millionen Dollar ausgewiesen worden waren. Der starke Anstieg ist insbesondere auf das erste vollständige Geschäftsjahr der Ryoncil-Vermarktung zurückzuführen. Damit hat Mesoblast einen Übergang geschafft, an dem viele Biotechnologieunternehmen scheitern: Aus einem klinischen Entwicklungsprogramm ist ein zugelassenes und kommerziell vertriebenes Arzneimittel geworden. Für Anleger verschiebt sich dadurch die Bewertungsperspektive. Neben den klinischen Chancen der Pipeline gewinnen nun auch Absatzentwicklung, Herstellungsprozesse, Erstattung und die Finanzierung weiterer Studien an Bedeutung.

44 Prozent Wachstum im jüngsten Quartal

Am 16. Oktober lieferte Mesoblast zusätzliche Hinweise auf die operative Entwicklung. Nach vorläufigen Unternehmensangaben stiegen die Nettoumsätze von Ryoncil im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 44 Prozent auf rund 28 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank der operative Netto-Cashverbrauch von 14,9 Millionen auf 2,3 Millionen Dollar. Zum 30. September verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 99 Millionen Dollar. Inzwischen sind 54 Behandlungszentren für die Versorgung mit Ryoncil angebunden. Mesoblast will sowohl die Nutzung innerhalb dieses Netzwerks erhöhen als auch weitere Einrichtungen gewinnen. Die Zahlen stehen noch unter dem Vorbehalt der üblichen Abschluss- und Prüfungsverfahren. Sie belegen zudem noch keine nachhaltige Profitabilität, zeigen aber, dass die Vermarktung inzwischen einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung des Unternehmens leistet.

Die nächste mögliche Wertsteigerung liegt in zusätzlichen Indikationen

Der eigentliche Blick nach vorn richtet sich auf die Erweiterung der Ryoncil-Anwendung. Mesoblast entwickelt das Produkt auch für erwachsene Patienten mit steroidrefraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung weiter. Eine entsprechende zulassungsrelevante Phase-III-Studie wurde bereits gestartet und rekrutiert Patienten. Nach Unternehmensangaben könnte die erwachsene Patientengruppe einen etwa dreimal größeren adressierbaren Markt darstellen als die bislang zugelassene pädiatrische Indikation. Ein erfolgreicher Studienverlauf und eine zusätzliche FDA-Zulassung könnten Mesoblast ermöglichen, seine bestehende Herstellungs-, Vertriebs- und Erstattungsinfrastruktur für eine größere Patientengruppe zu nutzen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit rexlemestrocel-L an weiteren Anwendungen, darunter chronische Rückenschmerzen. Für diese Entwicklungsprogramme stehen die erforderlichen klinischen Wirksamkeitsnachweise und Zulassungsentscheidungen allerdings noch aus.

Fazit

GSK demonstriert mit der jüngsten Jemperli-Zulassung, welches medizinische Potenzial in neuen, gezielt eingesetzten Therapieformen steckt. Gleichzeitig verdeutlicht die Entscheidung, dass auch ein bereits zugelassenes Medikament durch zusätzliche Indikationen eine neue Entwicklungsphase erreichen kann. Mesoblast befindet sich in einer anderen therapeutischen und kommerziellen Ausgangslage, verfolgt jedoch ebenfalls das Ziel, aus einem ersten zugelassenen Produkt weitere Wachstumsfelder zu erschließen. Mit 115,2 Millionen Dollar Ryoncil-Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr, einem vorläufigen Umsatzplus von 44 Prozent im jüngsten Quartal und einer laufenden Phase-III-Studie zur Erweiterung der Anwendung bei Erwachsenen verfügt das Unternehmen über konkrete operative und klinische Ansatzpunkte. Ob daraus die nächste Wertsteigerung entsteht, hängt von weiteren Studienergebnissen, regulatorischen Entscheidungen und der kommerziellen Umsetzung ab. Für Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) dürfte deshalb nicht allein das Wachstum des ersten Produkts entscheidend sein, sondern zunehmend auch die Frage, wie viele weitere Anwendungen aus der bestehenden Zelltherapieplattform hervorgehen können.

Quellen:

U.S. Food and Drug Administration - FDA Approves Immunotherapy That May Allow Certain Patients with Rectal Cancer to Avoid Chemotherapy, Radiation and Surgery, 19.10.2026

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-immunotherapy-may-allow-certain-patients-rectal-cancer-avoid-chemotherapy-radiation-and

U.S. Food and Drug Administration - FDA grants accelerated approval to dostarlimab for locally advanced rectal cancer, 19.10.2026

https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-dostarlimab-locally-advanced-rectal-cancer

GSK - Jemperli (dostarlimab) approved in US as first and only immunotherapy for adults with MSI-H/dMMR locally advanced rectal cancer, 19.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1131399/000165495426009036/a5712z.htm

Fierce Pharma - GSK's Jemperli scores FDA approval in rectal cancer, backed by high complete response rate, 19.10.2026

https://www.fiercepharma.com/pharma/gsk-jemperli-scores-fda-approval-rectal-cancer-backed-high-complete-response-rate

Mesoblast - 2026 Annual Report, 12.10.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1345099/000134509926000087/exhibit991annualreportag.htm

Mesoblast - Mesoblast Reports 44% Increase in Ryoncil Net Revenue and 85% Improvement in Net Operating Cash Spend in First Fiscal Quarter Over Prior Year Period, 16.10.2026

https://financialfilings.com/filings/mesoblast-ltd/earnings-release/2026/73058206/

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Land: Australien / ISIN: AU000000MSB8

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