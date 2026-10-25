Almonty Industries profitiert von einem geopolitischen Trend: Der Westen will seine Abhängigkeit von chinesischem Wolfram reduzieren. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea will das Unternehmen zu einem wichtigen alternativen Lieferanten aufsteigen. Doch hinter der attraktiven Rohstoffgeschichte verbergen sich Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten. Rekordgewinn mit Fragezeichen Im zweiten Quartal 2026 meldete Almonty einen Nettogewinn von 181,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de