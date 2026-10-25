8 Millionen CAD eingesammelt, 21,45% Antimon entdeckt: Kanadas Bald-Hill-Projekt startet in die nächste Phase

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Zwei abgeschlossene Finanzierungen, außergewöhnlich hochgradige Bohrergebnisse und die Vorbereitung einer ersten offiziellen Ressourcenschätzung:

Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | FSE: K8J0)

Dieser Artikel wird im Auftrag der Antimony Resources Corp. veröffentlicht.

Antimony Resources gewinnt in einem Rohstoffsektor an Bedeutung, der für die westliche Verteidigungsindustrie zunehmend strategisch wichtig wird.

Es gibt Momente im Rohstoffsektor, in denen sich die Ausgangslage eines Explorationsunternehmens innerhalb weniger Wochen grundlegend verändert.

Manchmal ist es eine bedeutende Entdeckung. Manchmal eine erfolgreiche Kapitalerhöhung. Und manchmal kommen mehrere entscheidende Entwicklungen gleichzeitig zusammen.

Genau das erleben wir derzeit bei Antimony Resources Corp.

Innerhalb weniger Wochen hat das Unternehmen zwei Finanzierungen über insgesamt 8 Millionen kanadische Dollar abgeschlossen, weitere außergewöhnlich hochgradige Antimon-Bohrergebnisse auf seinem Bald-Hill-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick veröffentlicht und die Wiederaufnahme der Bohrarbeiten mit zunächst zwei Bohrgeräten angekündigt.

Das erklärte Ziel: die Vorbereitung einer ersten Mineralressourcenschätzung nach dem kanadischen Standard NI 43-101.

Für ein junges Explorationsunternehmen, das in einem der strategisch sensibelsten Rohstoffmärkte der Welt tätig ist, ist diese Kombination bemerkenswert.

Das Kapital ist vorhanden. Die Bohrergebnisse bestätigen erneut hochgradige Mineralisierung. Und das Unternehmen arbeitet daran, die geologische Grundlage für die weitere Bewertung des Projekts zu schaffen.

All das geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem Kanada, die Vereinigten Staaten und Europa ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten für kritische Rohstoffe reduzieren wollen.

Und Antimon spielt dabei eine wichtige Rolle.

8 Millionen CAD: Die finanzielle Ausgangslage verändert sich

Beginnen wir mit der Finanzierung.

Am 5. Oktober 2026 meldete Antimony Resources den Abschluss einer Flow-through-Finanzierung über 5 Millionen CAD zu einem Preis von 0,47 CAD je Aktie.

Am 23. Oktober folgte eine weitere Finanzierung über 3 Millionen CAD. Dabei wurden 10 Millionen Einheiten zu jeweils 0,30 CAD ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt zum Erwerb einer weiteren Aktie zu 0,50 CAD bis zum 23. Oktober 2028.

Zusammen ergeben diese Transaktionen 8 Millionen CAD an Bruttoemissionserlösen innerhalb von weniger als drei Wochen.

Für ein Explorationsunternehmen ist das ein bedeutender Schritt.

Denn gerade im Junior-Mining-Sektor entscheidet der Zugang zu Kapital häufig darüber, wie schnell ein vielversprechendes Projekt weiterentwickelt werden kann.

Bohrprogramme sind teuer. Geologische Modellierungen kosten Geld. Metallurgische Untersuchungen erfordern zusätzliche Investitionen. Und die Überführung einer Entdeckung in eine belastbare Mineralressourcenschätzung verlangt umfangreiche technische Arbeiten.

Antimony Resources verfügt nun über deutlich mehr finanziellen Spielraum, um diese Aufgaben anzugehen.

Die Flow-through-Finanzierung soll förderfähige Explorationsausgaben unterstützen. Die zusätzliche Finanzierung schafft weitere Mittel für Exploration, Projektentwicklung und allgemeine Unternehmenszwecke.

Natürlich beseitigt eine erfolgreiche Finanzierung nicht die geologischen oder wirtschaftlichen Risiken.

Sie bedeutet aber, dass das Management seine geplanten Arbeiten auf einer wesentlich stärkeren Kapitalbasis vorantreiben kann.

Und die jüngsten Bohrergebnisse liefern gute Gründe, weshalb sich weitere Untersuchungen lohnen könnten.

21,45% Antimon über 1,10 Meter: Die nächsten hochgradigen Treffer

Am 14. Oktober veröffentlichte Antimony Resources weitere Analyseergebnisse aus der Main Zone des Bald-Hill-Projekts.

Besonders interessant war das Bohrloch BHW-26-19.

Innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone mit rund 4,36% Antimon über 13 Meter wurden mehrere außergewöhnlich hochgradige Abschnitte festgestellt.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

21,45% Antimon über 1,10 Meter

15,0% Antimon über 0,65 Meter

Rund 4,36% Antimon über 13,0 Meter

5,35% Antimon über 2,80 Meter in einem weiteren mineralisierten Abschnitt

Auch andere Bohrlöcher lieferten interessante Ergebnisse.

BHW-26-18 ergab durchschnittlich 3,01% Antimon über 3,45 Meter, während BHW-26-16 auf 2,67% Antimon über 1,95 Meter kam.

Das sind beachtliche Gehalte.

Für Anleger, die bisher hauptsächlich Gold-, Silber- oder Kupferunternehmen verfolgt haben, lohnt sich ein genauerer Blick auf diese Zahlen.

Ein Antimongehalt von 4% entspricht rechnerisch rund 40 Kilogramm enthaltenem Antimon pro Tonne mineralisierten Gesteins.

Bei 21,45% steigt diese Konzentration auf etwa 214,5 Kilogramm pro Tonne.

Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass das gesamte Bald-Hill-Projekt solche Gehalte aufweist. Die besonders hochgradigen Abschnitte sind vergleichsweise schmal, und bislang existiert noch keine abgegrenzte Mineralressource.

Dennoch verdeutlichen die Ergebnisse, dass innerhalb des Systems außergewöhnlich hochgradige Stibnit-Mineralisierung vorkommt.

Und mindestens genauso interessant wie die Gehalte ist die Lage der neuen Bohrabschnitte.

Nach Angaben des Unternehmens erweitern die Ergebnisse die bekannte hochgradige Mineralisierung in südlicher Richtung - hin zur sogenannten Central Zone.

Mehrere dieser Abschnitte befinden sich in relativ geringen Tiefen.

Damit stellt sich eine spannende geologische Frage:

Könnten die Main Zone und die Central Zone Teile eines größeren zusammenhängenden Mineralisierungssystems sein?

Noch ist das nicht bewiesen.

Aber genau diese Möglichkeit dürfte bei den kommenden Bohrarbeiten eine wichtige Rolle spielen.

Hinweis: Bei den angegebenen Bohrabschnitten handelt es sich um Bohrlochlängen, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten. Das Unternehmen schätzt die tatsächlichen Mächtigkeiten auf etwa 70 bis 80% der gemeldeten Längen.

Bald Hill: Ein hochgradiges Antimonprojekt in Kanada

Das Bald-Hill-Projekt befindet sich im Süden der kanadischen Provinz New Brunswick.

Die bisherigen Explorationsarbeiten haben bereits eine beachtliche mineralisierte Struktur nachgewiesen.

Nach Unternehmensangaben wurde die Main Zone durch Bohrungen über eine Streichlänge von ungefähr 600 Metern und bis in Tiefen von mindestens 350 Metern untersucht.

Die mineralisierten Abschnitte weisen laut Unternehmen häufig durchschnittliche Mächtigkeiten von vier bis fünf Metern und Gehalte zwischen 3% und 4% Antimon auf.

Besonders wichtig: Die Mineralisierung ist weiterhin in mehrere Richtungen offen.

Für ein Explorationsunternehmen ergeben sich daraus zwei wesentliche Möglichkeiten.

Zum einen kann Antimony Resources durch zusätzliche Bohrungen die bereits bekannte Main Zone genauer untersuchen und die Datengrundlage für eine erste Ressourcenschätzung verbessern.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, weitere Mineralisierung entlang der Streichrichtung, in der Tiefe und auf zusätzlichen Zielgebieten zu entdecken.

Auf dem neu erworbenen Second-Run-Claim wurden beispielsweise durch Bodenproben weitere Explorationsziele rund drei Kilometer südlich der Main Zone identifiziert.

Dabei handelt es sich noch nicht um nachgewiesene Lagerstätten.

Sie zeigen aber, dass das geologische Potenzial von Bald Hill möglicherweise über die bislang intensiv untersuchte Hauptzone hinausreicht.

Für Anleger ist diese Unterscheidung entscheidend.

Eine erste Mineralressourcenschätzung könnte zunächst die Größenordnung der bereits bekannten Mineralisierung definieren.

Weitere Exploration könnte anschließend zeigen, ob zusätzliche Zonen das Gesamtpotenzial des Projekts vergrößern.

Bis zu 108.000 Tonnen enthaltenes Antimon als Explorationsziel?

Eine der interessantesten Zahlen zum Bald-Hill-Projekt findet sich in der technischen Berichterstattung nach NI 43-101.

Darin wird ein konzeptionelles Explorationsziel von ungefähr 2,7 Millionen Tonnen mit Gehalten zwischen 3% und 4% Antimon beschrieben.

Rein rechnerisch entspräche dies etwa 81.000 bis 108.000 Tonnen enthaltenem Antimon.

Das wäre eine bedeutende Größenordnung für einen Rohstoff, der in den westlichen Industrie- und Verteidigungslieferketten zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt.

Allerdings ist eine wichtige Einschränkung notwendig.

Diese Zahlen stellen ausdrücklich keine Mineralressource oder Mineralreserve dar.

Es handelt sich um ein konzeptionelles Explorationsziel. Die bisherigen Untersuchungen reichen nicht aus, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten tatsächlich zur Abgrenzung einer solchen Ressource führen werden.

Genau deshalb ist das kommende Arbeitsprogramm so wichtig.

Sollte es Antimony Resources gelingen, einen Teil dieses Explorationspotenzials durch zusätzliche Bohrungen in eine regelkonforme Mineralressource zu überführen, würde sich die technische Grundlage für die Bewertung des Projekts erheblich verbessern.

Aus einem Projekt, das bislang hauptsächlich durch hochgradige Bohrergebnisse und geologisches Potenzial auffällt, könnte ein Projekt mit einer unabhängig dokumentierten Schätzung von Tonnage und Gehalt werden.

Das wäre ein wesentlicher Entwicklungsschritt.

Antimon: Vom kaum beachteten Industriemetall zum strategischen Rohstoff

Noch vor wenigen Jahren stand Antimon bei den meisten Rohstoffanlegern kaum auf dem Radar.

Während Lithium, Uran, Kupfer und Seltene Erden regelmäßig die Schlagzeilen bestimmten, blieb Antimon weitgehend ein Spezialthema.

Dabei wird das Metall seit Jahrzehnten in wichtigen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Dazu gehören Flammschutzmittel, Blei-Säure-Batterien, Metalllegierungen, Elektronik und verschiedene Spezialanwendungen.

Besonders interessant ist jedoch seine Bedeutung für die Verteidigungsindustrie.

Antimon wird unter anderem bei bestimmten Munitionskomponenten, Metalllegierungen und militärischen Elektronikanwendungen eingesetzt.

Damit ist es Teil jener Rohstoffversorgung, auf die moderne Streitkräfte und industrielle Verteidigungssysteme angewiesen sind.

Das Problem: Die weltweite Antimonversorgung ist stark konzentriert.

China nimmt seit vielen Jahren eine dominierende Stellung bei Förderung und Verarbeitung ein.

Exportbeschränkungen und geopolitische Spannungen haben deutlich gemacht, wie anfällig westliche Lieferketten sein können.

Für Kanada, die USA und Europa stellt sich deshalb eine grundsätzliche Frage.

Was passiert, wenn ein strategisch wichtiger Rohstoff in einer geopolitischen Krise nicht mehr zuverlässig verfügbar ist?

Genau hier beginnt die Diskussion über Rohstoffsouveränität.

Denn nationale Sicherheit hängt nicht ausschließlich von militärischer Technologie ab.

Sie hängt auch davon ab, ob ein Land Zugang zu den Materialien besitzt, die für deren Herstellung benötigt werden.

Kanada will seine Rohstoffversorgung selbst kontrollieren

Die kanadische Rohstoffpolitik verändert sich.

Kritische Mineralien werden zunehmend nicht nur als wirtschaftliche Chance betrachtet, sondern auch als Bestandteil nationaler Sicherheit und industrieller Unabhängigkeit.

Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um Batteriemetalle.

Moderne Verteidigungssysteme benötigen eine breite Palette spezialisierter Rohstoffe.

Antimon gehört dazu.

Ein Land kann seine industrielle und militärische Handlungsfähigkeit nur eingeschränkt selbst kontrollieren, wenn unverzichtbare Ausgangsmaterialien vollständig von ausländischen Lieferanten abhängen.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jedes kanadische Antimonprojekt automatisch eine Mine werden wird.

Aber wirtschaftlich erschließbare heimische Lagerstätten könnten langfristig eine strategische Rolle spielen.

Für Antimony Resources ergibt sich daraus eine interessante Ausgangslage.

Das Unternehmen exploriert nach einem kritischen Rohstoff in einer etablierten kanadischen Bergbauregion, während westliche Regierungen ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf sichere und diversifizierte Lieferketten richten.

Noch befindet sich Bald Hill in einer frühen Entwicklungsphase.

Doch die Kombination aus Standort, hohen Antimongehalten und wachsender strategischer Bedeutung des Metalls könnte das Projekt für unterschiedliche Marktteilnehmer interessant machen.

Entscheidend wird sein, ob sich das geologische Potenzial technisch und wirtschaftlich bestätigen lässt.

Zwei Bohrgeräte und die erste Ressourcenschätzung

Mit den neuen Finanzierungsmitteln will Antimony Resources die Bohrarbeiten auf Bald Hill wieder aufnehmen.

CEO James Atkinson erklärte, dass zunächst zwei Bohrgeräte eingesetzt werden sollen. Eine spätere Ausweitung des Programms bleibt möglich.

Die nächste Explorationsphase verfolgt mehrere Ziele.

Zunächst soll die geologische Modellierung der Main Zone verbessert werden.

Besonders jene Bereiche, in denen bisher nur wenige Bohrinformationen vorliegen, sollen genauer untersucht werden.

Darüber hinaus könnten weitere Bohrungen im südlichen Bereich helfen, die mögliche Verbindung zwischen Main Zone und Central Zone besser zu verstehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Metallurgie.

Das Unternehmen plant, repräsentative Proben des mineralisierten Materials zu entnehmen, um metallurgische Untersuchungen durchzuführen.

Dieser Punkt wird bei der Betrachtung von Explorationsunternehmen häufig unterschätzt.

Denn hohe Metallgehalte allein machen noch keine wirtschaftliche Lagerstätte.

Entscheidend ist auch, ob sich das enthaltene Metall effizient gewinnen lässt.

Dabei spielen Faktoren wie metallurgische Ausbeute, Konzentratqualität, mögliche Verunreinigungen, Verarbeitungskosten und die spätere Vermarktbarkeit eine wichtige Rolle.

Positive metallurgische Ergebnisse könnten deshalb einen weiteren wichtigen Baustein für die Entwicklung von Bald Hill liefern.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen auf eine erste Mineralressourcenschätzung hin.

Diese könnte erstmals eine belastbarere Grundlage für die Frage schaffen, welche Mengen und Gehalte innerhalb der untersuchten Mineralisierung tatsächlich nachgewiesen werden können.

Für Anleger wäre das ein wichtiger Meilenstein.

Was kommt als Nächstes für Antimony Resources?

Die kommenden Monate könnten für Antimony Resources eine entscheidende Phase darstellen.

Mit insgesamt 8 Millionen CAD an abgeschlossenen Finanzierungen hat das Unternehmen seine finanzielle Ausgangslage verbessert.

Gleichzeitig bestätigen die jüngsten Bohrergebnisse erneut das Vorkommen hochgradiger Antimonmineralisierung auf Bald Hill.

Die nächsten potenziellen Kurstreiber liegen auf der Hand.

Weitere Bohrergebnisse könnten die Kontinuität der Main Zone bestätigen oder zusätzliche Mineralisierung in Richtung der Central Zone nachweisen.

Metallurgische Untersuchungen könnten wichtige Hinweise auf die technische Verarbeitbarkeit des Materials liefern.

Und eine erste Mineralressourcenschätzung könnte dazu beitragen, die bisherige geologische Interpretation in eine konkretere technische Größenordnung zu überführen.

Natürlich bleiben erhebliche Risiken bestehen.

Nicht jede hochgradige Entdeckung wird zu einer wirtschaftlich rentablen Mine. Explorationsziele können sich verändern, metallurgische Ergebnisse können enttäuschen und die Entwicklung eines Bergbauprojekts benötigt Zeit, Kapital und Genehmigungen.

Dennoch ist die heutige Ausgangslage eine andere als bei einem Unternehmen, das lediglich einige vielversprechende historische Bohrergebnisse vorweisen kann.

Antimony Resources verfügt jetzt über frisches Kapital, aktuelle hochgradige Analyseergebnisse und einen klar definierten technischen Entwicklungsplan.

Und das alles in einem Rohstoffmarkt, dessen strategische Bedeutung zunehmend erkannt wird.

Fazit: Ein kanadisches Antimonprojekt zur richtigen Zeit?

Die westliche Welt beginnt zu verstehen, dass die Versorgung mit kritischen Rohstoffen unmittelbar mit wirtschaftlicher und nationaler Sicherheit verbunden ist.

Antimon ist dafür ein besonders deutliches Beispiel.

Es reicht nicht aus, Verteidigungstechnologie im eigenen Land zu entwickeln, wenn die dafür benötigten Rohstoffe weiterhin über anfällige internationale Lieferketten bezogen werden müssen.

Kanada verfügt über das geologische Potenzial, die bergbauliche Erfahrung und die institutionellen Voraussetzungen, um künftig eine größere Rolle bei der Versorgung mit kritischen Mineralien zu spielen.

Die Herausforderung besteht darin, geeignete Lagerstätten zu identifizieren und bis zur wirtschaftlichen Produktion weiterzuentwickeln.

Genau diese Chance verfolgt Antimony Resources mit Bald Hill.

8 Millionen CAD frisches Kapital. Antimongehalte von mehr als 20%. Ein über Hunderte Meter nachgewiesenes Mineralisierungssystem. Und eine erste Ressourcenschätzung als nächstes großes Ziel.

Ob daraus langfristig ein wirtschaftlich bedeutendes Antimonprojekt entstehen kann, werden die kommenden Bohrprogramme und technischen Untersuchungen zeigen.

Doch für Anleger, die sich mit nordamerikanischen kritischen Rohstoffen und der wachsenden Bedeutung heimischer Lieferketten beschäftigen, ist Bald Hill inzwischen ein Projekt, das einen genaueren Blick verdient.

Risikohinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Anlegeraufmerksamkeitszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Antimony Resources befindet sich im Explorationsstadium. Für Bald Hill liegt bislang keine abgegrenzte Mineralressource oder Mineralreserve vor. Das genannte Explorationsziel ist konzeptioneller Natur und darf nicht als nachgewiesene Ressource verstanden werden. Die wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht belegt. Investitionen in Explorationsunternehmen und Nebenwerte sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Bestehende Vergütungsvereinbarungen, Interessenkonflikte oder Aktienbeteiligungen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung müssen gesondert und zutreffend offengelegt werden.

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