Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane Corp. In der kommenden Woche legen Shell und BP ihre Zahlen zum dritten Quartal vor, Shell am 29. Oktober und BP einen Tag später. Beide Konzerne haben die Anleger bereits vorab auf das Quartal eingestimmt. Doch Förderung und Raffineriemargen sind nur die halbe Geschichte. Die Ölbranche hinterlässt auch Altlasten, von Methanlecks bis zu verwaisten Bohrlöchern. Die Politik schaut dabei genauer hin, auch wenn das Europaparlament die Methan-Nachweispflichten für Importeure von Öl, Gas und Kohle am 22. Oktober bis auf Ende Mai 2031 verschoben hat. Das schafft Arbeit für Spezialisten, die aufräumen. Wir sehen uns daher Shell, Zefiro Methane und BP genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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