CATL plant 2.000 Wechselstationen: Bekommt der Batterietausch für E-Lkw jetzt industrielle Größe?

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Die nächste Entwicklungsphase elektrischer Lkw könnte sich nicht allein an größeren Batterien entscheiden. Ebenso wichtig ist, wie schnell Fahrzeuge wieder für Transportaufträge verfügbar sind. In China baut ein großer Batteriehersteller deshalb auf eine Alternative zur Ladepause: den Austausch entladener Batterien.

CATL (ISIN: CNE100006WS8) stellte am 20. Oktober neue Batterielösungen für schwere Nutzfahrzeuge vor. Nach einem Reuters-Bericht will das Unternehmen sein chinesisches Netz für Lkw-Batteriewechsel bis Ende 2026 auf 900 Stationen und bis 2027 auf 2.000 ausbauen. Langfristig werden 10.000 Standorte angestrebt.

Das sind Ausbauziele, keine bereits vollständig errichtete Infrastruktur. Sie zeigen jedoch, welchen industriellen Stellenwert der Batterietausch inzwischen erhält.

Energieversorgung wird Teil des Geschäftsmodells

Die wirtschaftliche Idee ist einfach: Ein Truck erhält geladene Batterien und fährt weiter. Die entnommenen Einheiten werden anschließend unabhängig vom Fahrzeug geladen.

Dadurch lassen sich Fahrzeugbetrieb und Batterieladung zeitlich voneinander trennen. Besonders bei hoher Auslastung kann diese Organisation interessant sein, wenn längere Ladeunterbrechungen den Tagesablauf erschweren würden.

Entscheidend bleibt das Gesamtsystem. Geladene Batterien müssen rechtzeitig verfügbar sein, Stationen zuverlässig arbeiten und die Transportstrecken zur Infrastruktur passen. Eine kurze Wechselzeit allein begründet noch keinen wirtschaftlichen Vorteil.

Auch Europa steht auf der Ausbaukarte

Bereits im Juni kündigten CATL und Octopus Energy das Gemeinschaftsunternehmen Swaptopus an. Geplant ist ein europäisches Netz von Batteriewechselstandorten für elektrische Lkw.

Die ersten britischen Standorte sollen 2027 eröffnen. Bis 2035 sind mehr als 30 große Hubs vorgesehen. Die Partner verbinden dabei Batterietechnik mit Stromversorgung, Energiehandel und digitalem Management.

Für Europa ist das eine zusätzliche Infrastrukturperspektive neben Depot- und Schnellladen. Die Umsetzung steht allerdings noch bevor. Wie viele Fahrzeuge das Netz tatsächlich nutzen und welche Kosten entstehen, wird sich im Aufbau zeigen.

Janus verbindet Batteriewechsel mit Umrüstung

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) verfolgt in Australien einen eigenständigen Ansatz. Das Unternehmen kombiniert austauschbare Batterien mit der elektrischen Umrüstung geeigneter vorhandener Diesel-Lkw.

Damit adressiert Janus gleichzeitig zwei Investitionsfragen: Wie kann ein bestehendes Fahrzeug weiterverwendet werden? Und wie lässt sich seine Energieversorgung in den Transportbetrieb integrieren?

Kabine, Fahrgestell und wesentliche Komponenten bleiben bei der Umrüstung erhalten. Der Dieselantrieb wird durch ein elektrisches System ersetzt.

Die Entwicklungen bei CATL unterstreichen die industrielle Beschäftigung mit dem Batterietausch. Sie bedeuten jedoch weder eine technische Kompatibilität noch eine Zusammenarbeit mit Janus.

Betriebserfahrung liefert eine Grundlage

Im Brancheninterview vom 8. Oktober nennt Janus-Vorstandschef Ben Hutt einen Batteriewechsel von ungefähr fünf Minuten. Direktes Laden per Kabel ist ebenfalls möglich.

Zum Juni 2026 berichtet das Unternehmen über 28 Fahrzeuge, mehr als 750.000 elektrische Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Damit verfügt Janus über Erfahrungen aus dem praktischen Betrieb.

Besonders interessant sind nach Unternehmensangaben intensiv genutzte Fahrzeuge mit planbaren Strecken, regelmäßiger Depotrückkehr oder geschlossenen Transportkreisläufen.

Solche Einsatzprofile erleichtern es, Fahrzeugbedarf und Batterieverfügbarkeit aufeinander abzustimmen. Sie erlauben einen gezielten Einstieg, ohne sofort jede Transportaufgabe einer Flotte elektrifizieren zu müssen.

Die Station braucht mehr als Wechseltechnik

Batteriewechsel beseitigt den Strombedarf nicht. Auch separat geladene Batterien benötigen geeignete Netzanschlüsse, ausreichend Leistung und eine verlässliche Ladeorganisation.

Zusätzliche Batterieeinheiten binden Kapital. Ihre Finanzierung und Lebensdauer müssen ebenso berücksichtigt werden wie Wartung, Stationsauslastung und Strompreise.

Für Janus entsteht deshalb eine kommerzielle Aufgabe über den Fahrzeugumbau hinaus. Kunden benötigen eine Lösung, die im Alltag zuverlässig funktioniert und wirtschaftlich nachvollziehbar ist.

Die direkte Ladefähigkeit erweitert dabei die Auswahl: Fahrzeuge können je nach Standort und Zeitfenster auch ohne Batteriewechsel versorgt werden.

Fazit

CATLs Ausbauziele und die angekündigte europäische Initiative mit Octopus zeigen, dass Batteriewechsel im Schwerlastverkehr ein ernsthaft verfolgter industrieller Ansatz ist. Die entscheidende Frage lautet, wie sich Fahrzeuge, Batterien und Energieversorgung zu einem wirtschaftlichen Betrieb verbinden lassen.

Janus besetzt innerhalb dieses Themenfelds eine eigene Position: geeignete Diesel-Lkw elektrisch umrüsten und ihre Energieversorgung flexibel organisieren. Die gemeldeten Kilometer und Wechselvorgänge geben dem Modell eine praktische Grundlage.

Die Expansion anderer Anbieter verschafft Janus jedoch keine automatischen Aufträge. Sie erhöht zugleich die Anforderungen an Kosten, Zuverlässigkeit und Kundennutzen. Anleger sollten deshalb auf weitere Fahrzeuge im Betrieb, nachvollziehbare Einsatzdaten und den Kapitalbedarf für Batterien und Infrastruktur achten. Ein europäischer Einsatz würde zusätzliche technische und regulatorische Voraussetzungen verlangen. Die Chance liegt darin, Ladezeit von Fahrzeugstillstand zu entkoppeln. Wirtschaftlichen Wert schafft dieses Prinzip, wenn das gesamte System dauerhaft zuverlässig arbeitet.

Quellen

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/catl-bets-battery-swapping-speed-electrification-heavy-trucks-2026-10-20/

https://octopus.energy/big-on-batteries-octopus-and-catl-team-up-to-unlock-electric-trucking-across-europe/

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