Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start in die Handelswoche bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.395 Punkten berechnet, 0,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



Spitzenreiter der Kursliste waren zum Wochenstart die Aktien von Bayer. Der Pharmakonzern hatte am Wochenende auf einem Kongress optimistische Zwischenergebnisse einer Studie zur Wirksamkeit eines neuen Prostatakrebsmittels vorgestellt.



Zu den wenigen Verlierern gehörten dagegen die Papiere der Deutschen Telekom, von BASF und von Beiersdorf.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1196 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8932 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.014 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,27 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 115,00 US-Dollar, das waren 174 Cent oder 1,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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