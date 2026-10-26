Geraume Zeit gehörte die RWE-Aktie zu den stabilsten und zugleich aussichtsreichsten DAX-Werten. In den letzten Tagen trübte sich das Chartbild jedoch erheblich ein. Die RWE-Aktie drehte nach unten ab und durchbrach dabei den kurzfristig relevanten Aufwärtstrend (rot dargestellt). Noch befindet sich der Rücksetzer im grünen Bereich. Die Lage könnte sich allerdings verschärfen, rückt doch nun die zentrale Unterstützung in den Fokus.RWE - Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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