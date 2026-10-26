RWE und Borussia Dortmund haben am Signal Iduna Park einen Batteriespeicher in Betrieb genommen. Er verfügt über eine Leistung von 3,7 Megawatt und kann diese nach Angaben des Energiekonzerns gut eine Stunde lang bereitstellen. Der Speicher ergänzt die Photovoltaik-Anlage auf dem Stadiondach, die im Dezember 2025 in Betrieb genommen wurde. Die Photovoltaik-Anlage mit mehr als fünf Megawatt Leistung umfasst 11. 132 Solarmodule. Nach Angaben von RWE kann Borussia Dortmund damit bis zu 45 Prozent des Strombedarfs seines Stadions decken. Der Batteriespeicher soll ermöglichen, den vor Ort erzeugten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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